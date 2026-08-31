Ιράν: Επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις «αντιποίνων» μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράκ

Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του νησιού Λαράκ εκτοξεύοντας πυραύλους με κατεύθυνση την Ιορδανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στόχο ήταν η περιοχή του Διεθνούς Αεροδρομίου «Βασιλιά Χουσεΐν» στην Άκαμπα, στη νότια Ιορδανία, όπως και η αμερικανική αεροπορική βάση «Μουάφακ Σάλτι».

Αναφορές υπάρχουν επίσης για πλήγματα κατά πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν από διάφορες τοποθεσίες, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή τυχόν ζημιές.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει επιθέσεις κατά των βάσεών τους στην Ιορδανία.

Όπως αναφέρει το Fox News, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές επιπτώσεις και σχεδόν όλοι οι εισερχόμενοι πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί.

Φρουροί της Επανάστασης: Επιθέσεις με πυραύλους και drones

Σε δήλωση που αναμεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι η συνδυασμένη επιχείρηση με πυραύλους και drones, την οποία ονόμασε «Τιμωρία του Επιτιθέμενου», έπληξε τις βάσεις «King Hussein» και «Al Azraq».

Ανέφερε ότι οι επιθέσεις «κατέστρεψαν την τεχνική υποδομή και τις εγκαταστάσεις επισκευών, καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των εχθρικών μαχητικών», προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

«Η επιθετικότητα και τα εγκλήματα δεν θα λύσουν την απελπισία του εχθρού στην προσπάθειά του να αποδυναμώσει τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί των Στενών του Ορμούζ, και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με ακόμη πιο καταστροφικές αντιδράσεις», ανέφερε η δήλωση.

Πηγή: newsbomb.gr