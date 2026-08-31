Πετρέλαιο: Αύξηση άνω του 2% μετά τα νέα πλήγματα στη Μέση Ανατολή

Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,52% φτάνοντας στα 90,32 δολάρια

Άμεσο αντίκτυπο στις τιμές πετρελαίου είχε η νέα αναβάθμιση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς Δευτέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αύξηση κατά άνω του 2%. Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας τα 90,32 δολάρια, με άνοδο 2,52%.

Αντίστοιχα, το West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 2,41%, στα 85,41 δολάρια το βαρέλι.

Για τους επενδυτές, η αύξηση των τιμών αντανακλά έναn ανανεωμένο γεωπολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με την πιθανότητα διακοπών στην προσφορά από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η διαρκής άνοδος των τιμών θα μπορούσε να ωφελήσει τους παραγωγούς πετρελαίου, αλλά θα αυξήσει το κόστος σε αεροπορικές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες και κατασκευαστές, ενώ θα ενισχύσει τις ευρύτερες πιέσεις στον πληθωρισμό.

Πηγή: newsbomb.gr