Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Μας έκλεισαν την πόρτα και δεν μπορούσαμε να βγούμε» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων

Καταγγέλλουν ότι πόρτες του πλοίου ήταν κλειδωμένες, με αποτέλεσμα άνθρωποι να μην μπορούν να απομακρυνθούν.

Σοκαριστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως μετά το ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της Κερύνειας, στην κατεχόμενη Κύπρο. Επιβάτης που κατάφερε να επιζήσει περιγράφει τις δραματικές στιγμές πριν και κατά τη βύθιση του πλοίου, καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα σωσίβια και πως επιβάτες βρέθηκαν πίσω από κλειδωμένες πόρτες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σοροί, ενώ αγνοούνται άλλοι 18 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το philenews, από τους συνολικά 267 επιβαίνοντες.

Το πλοίο βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 2,5 χιλιομέτρων από την ακτή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από αέρος και θαλάσσης.

«Δεν βρίσκαμε σωσίβια, μας είπαν να περιμένουμε»

Επιζών περιγράφει τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στο εσωτερικό του πλοίου, υποστηρίζοντας ότι, όταν οι επιβάτες αντιλήφθηκαν πως το πλοίο αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα, προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς τις εξόδους.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με την τουρκική Sabah, επικράτησε συνωστισμός, ενώ οι επιβάτες δεν κατάφεραν να βρουν σωσίβια. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, μέλη του πληρώματος έκλεισαν την πόρτα και ζήτησαν από τους επιβάτες να περιμένουν, λέγοντάς τους ότι θα τους απομάκρυναν από το πλοίο.

«Μας έκλεισαν την πόρτα και μας είπαν “περιμένετε, θα σας βγάλουμε”, αλλά δεν μπορούσαμε να βγούμε. Δεν μπορούσαμε ούτε να σπρώξουμε την πόρτα», φέρεται να δήλωσε ο επιζών.

Πήρε κλίση και αναποδογύρισε

Η μαρτυρία περιγράφει ένα σκηνικό απόλυτου χάους. Σύμφωνα με τον επιβάτη, το πλοίο αρχικά άρχισε να παίρνει νερά και στη συνέχεια πήρε κλίση, προτού αναποδογυρίσει πλήρως.

Όσοι κατάφεραν να βρεθούν στη θάλασσα φέρεται να προσπάθησαν να βοηθήσουν άλλους επιβάτες που είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό, σπάζοντας τα τζάμια του πλοίου.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που πάλευαν να επιβιώσουν στη θάλασσα βρίσκονταν, σύμφωνα με τις περιγραφές, και οικογένειες με μικρά παιδιά. Ένας επιζών ανέφερε ότι κατάφεραν να βγάλουν ένα παιδί από το νερό και να το μεταφέρουν σε σωστική λέμβο.

Καταγγελίες για κλειδωμένες πόρτες

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία ότι ορισμένες πόρτες του πλοίου ήταν κλειδωμένες, με αποτέλεσμα άνθρωποι να μην μπορούν να απομακρυνθούν από το εσωτερικό του σκάφους.

Παράλληλα, επιζών υποστηρίζει ότι όταν οι πόρτες άνοιξαν, οι σωσίβιες λέμβοι βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα, χωρίς όμως οι εγκλωβισμένοι επιβάτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια και τις συνθήκες του ναυαγίου.

Υπό κράτηση ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος

Υπό κράτηση βρίσκονται ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος για το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια, όπως ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ.

«Αναζητούμε τους ανθρώπους με όλες μας τις δυνατότητες, από τον αέρα, τη θάλασσα και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Δεν θα αφήσουμε ανεκμετάλλευτο ούτε ένα διαθέσιμο μέσο» δήλωσε ο Ουστέλ όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Το πλοίο φέρεται να ανετράπη όταν νερό άρχισε να εισέρχεται εντός του. Επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς πολλοί αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο καπετάνιος, λίγο μετά τον απόπλου με προορισμό το λιμάνι της Σελεύκειας στην Μερσίνα παρατήρησε ότι το πλοίο έπαιρνε νερά. Επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανετράπη.

Ο αποκαλούμενος ως «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» του ψευδοκράτους, Ερχάν Αρικλί, τόνισε ότι οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ωστόσο το γεγονός ότι το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος 514 μέτρων δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις.

Ακόμα είπε ότι το πλοίο «Filo Jet» που βυθίστηκε είχε υποβληθεί, μόλις πριν από δύο μήνες, σε έλεγχο από την αξιόπιστη εταιρεία «Turk Loydu» στο ναυπηγείο «Akdeniz». Σύμφωνα με τον ίδιο στο πλοίο άρχισε να εισρέει νερό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και βυθίστηκε, προσθέτοντας ότι για να διαπιστωθεί η αιτία της βύθισής του, πρέπει να ανακτηθεί το μαύρο κουτί.

Πηγή: ethnos.gr