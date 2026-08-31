Εθνική ομάδα: Do or die παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία

Η Ελλάδα υποδέχεται στο T-Center την Ισπανία (19:00) για δεύτερο παιχνίδι της Β' φάσης των προκριματικών του Μundοbasket, σε μια αναμέτρηση δίχως αύριο για την Εθνική μας ομάδα.

Ματς δίχως αύριο για την Εθνική ομάδα. Η Ελλάδα υποδέχεται στο T-Center την Ισπανία (19:00) για δεύτερο παιχνίδι της Β' φάσης των προκριματικών του Μundοbasket σε μια do or die αναμέτρηση για την «γαλανόλευκη».

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη καλούνται να αφήσουν πίσω το κακό τους πρόσωπο και ήττα από την Ουκρανία στην Ρίγα, προκειμένου να πάρει τη νίκη κόντρα στην Φούρια Ρόχα που θα τους κρατήσει ζωντανούς στο κυνήγι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο του Κατάρ.

Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία έρχεται στην Αθήνα γνωρίζοντας επίσης ότι χρειάζεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα μετά την απρόσμενη ήττα από την Πορτογαλία. Το παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο γήπεδο που αποτελεί την έδρα του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερη την αναμέτρηση και τόνισε πως και οι δύο ομάδες χρειάζονται τη νίκη.

Το Τ-Center αναμένεται κατάμεστο, καθώς όπως ενημέρωσε το απόγευμα της Κυριακής η ΕΟΚ έχουν απομείνει λιγότερα από 2.500 εισιτήρια προς πώληση για το κοινό.

Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής:

Η βαθμολογία του ομίλου

Ουκρανία 5-2 Γεωργία 4-3 Ισπανία 5-1 Μαυροβούνιο 4-3 Ελλάδα 3-4 Πορτογαλία 3-4



Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής