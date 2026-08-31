Ο Ναβόνε έκοψε τον δρόμο του Τζόκοβιτς στη Νέα Υόρκη! (vid)

O Nόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε ήττα-σοκ από τον Μαριάνο Ναβόνε στην πρεμιέρα του στο US Open! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο θρυλικός Σέρβος ηττήθηκε με 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 από τον 25χρονο Αργεντινό (Νο.49) και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στο τελευταίο major της σεζόν. Eίναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει σε πρώτο γύρο Grand Slam.

O Nόλε πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα και, μάλιστα, χρειάστηκε να κάνει εμετό τουλάχιστον τρεις φορές, επηρεασμένος από την υγρασία στη Νέα Υόρκη.

Παρόλα αυτά, κατάφερε να επιστρέψει μετά το νικηφόρο τάι μπρέικ του Ναβόνε και να πάρει τα δύο επόμενα πολύ κλειστά σετ και να προηγηθεί με 1-2, κάνοντας όλο τον κόσμο να πιστέψει ότι εύκολα ή δύσκολα θα έφτανε στη νίκη.

Όταν, μάλιστα, προηγήθηκε 1-2 με μπρέικ στο τέταρτο σετ, τα πάντα έδειχναν ότι ήταν θέμα χρόνου να «τελειώσει» τον αντίπαλό του και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο.

Τα σωματικά προβλήματα, ωστόσο, έκαναν ξανά την εμφάνισή τους και ο Ναβόνε εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, παίρνοντας πέντε γκέιμ στη σειρά για το 5-2.

Συνέχισε το σερί του και στο πέμπτο σετ, κερδίζοντας άλλα τρία διαδοχικά γκέιμ, πριν σώσει ένα ακόμα μπρέικ πόιντ ο Νόλε και κρατήσει για το 3-1 μέσα σε δάκρυα.

Αυτό ήταν και το τελευταίο γκέιμ που πήρε στον αγώνα, καθώς ο Ναβόνε πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο 4-1 και έκλεισε τον αγώνα στο σερβίς του. Θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σταν Βαβρίνκα και τον Ματέο Μπερετίνι.