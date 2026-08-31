Φονική πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον: Ένας νεκρός και 15 αγνοούμενοι

Όλα ξεκίνησαν όταν καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες.

Ένας νεκρός και 15 αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός από την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε το παγκοσμίως γνωστό πάρκο Γκραν Κάνιον, στην Αριζόνα των ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες καταστρέφοντας πεζογέφυρες και αναγκάζοντας δεκάδες πεζοπόρους και κατασκηνωτές να απομακρυνθούν από την περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους του πάρκου.

Το σώμα ενός 46χρονου άνδρα εντοπίστηκε κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης ζημιές σε έναν αγωγό ύδρευσης που εξυπηρετεί τους τουρίστες στο εθνικό πάρκο, αφήνοντάς το με περιορισμένα αποθέματα νερού.

Συγκλονιστικές εικόνες

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιοι ακριβώς είναι οι 15 άνθρωποι που εξακολουθούν να αγνοούνται ή από πού προέρχονται.

Παράλληλα, 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εθνικό πάρκο την Κυριακή, καθώς οι πλημμύρες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και στα μονοπάτια.Βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πλημμύρας. Χείμμαροι κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα μέσα από το φαράγγι, ενώ πεζοπόροι καταγράφουν τις απίστευτες εικόνες.

Στα ορμητικά νερά παρασύρονται τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, κορμοί δέντρων, συντρίμμια και τμήματα κατασκευών.

Πηγή: ethnos.gr