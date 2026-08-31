Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Μπορεί ο Αύγουστος να μην έχει τελειώσει και αρκετός κόσμος να συνεχίζει ή ακόμα και να αρχίζει μόλις τις καλοκαιρινές διακοπές, ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που μετρούν αντίστροφα για τον έλευση του χειμώνα.

Πέρα από το άνοιγμα των σχολείων και την αλλαγή του καιρού που σηματοδοτούν το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου, υπάρχει και η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή που σηματοδοτεί το τέλος των υψηλών θερμοκρασιών και της ανεμελιάς.

Η θερινή ώρα φέτος θα παραμείνει σε ισχύ έως και τα ξημερώματα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα κληθούμε να γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Με την αλλαγή αυτή, θα «κερδίσουμε» ξανά αυτήν την μία ώρα ύπονου που «χάσαμε» την Άνοιξη όταν χάριν της θερινής ώρας τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα μπροστά.

Σημειώνεται πως, αυτή η εποχιακή αλλαγή ώρας συμβαίνει δύο φορές το χρόνο, με τη μετάβαση στη θερινή ώρα την άνοιξη, όταν τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, και την επιστροφή στην κανονική ώρα το φθινόπωρο.

Η κατάργηση της αλλαγής της ώρας που πήγε… περίπατο

Το ζήτημα της αλλαγής της ώρας αποτέλεσε θέμα συζήτησης για μία μεγάλη χρονική περίοδο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο οδηγίας για τις εποχικές αλλαγές ώρας στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Τα κυριότερα στοιχεία της πρότασης ήταν τα ακόλουθα:

κατάργηση της ανά εξάμηνο αλλαγής της ώρας σε όλες τις χώρες της ΕΕ

σύστημα κοινοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μία χώρα της ΕΕ εάν θέλει να αλλάξει η επίσημη ώρα της

Πηγή: newsbomb.gr

Εάν εγκρινόταν, η οδηγία θα έβαζε τέλος στις ανά εξάμηνο αλλαγές της ώρας στην ΕΕ, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως θερινή ώρα.

Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για το θέμα αυτό και δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για τη λήψη σχετικής απόφασης. Εξακολουθεί να ισχύει το σύστημα αλλαγής της ώρας, που παρατείνει κατά μία ώρα τη διάρκεια της ηλιοφάνειας το καλοκαίρι.

Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη θέση του σχετικά με την πρόταση. Για να διατυπωθεί θέση του Συμβουλίου, απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Ομοίως, ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών θα πρέπει να ταχθεί υπέρ του τελικού κειμένου που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του επί της πρότασης τον Μάρτιο του 2019. Υπερψήφισε τον τερματισμό της θερινής ώρας το 2021.

Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν προκειμένου να εγκριθεί η απαιτούμενη νομοθεσία για τον τερματισμό των αλλαγών της ώρας.