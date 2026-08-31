Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ που την "πάτησε", ο Ολυμπιακός με "διπλό" & μεταγραφές, το σόου Πέλκα στον ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός με Κάνγκουα

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, τον απόηχο των αγώνων του Σαββατοκύριακου στο πρωτάθλημα, το pregame του αποψινού Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός & οι μεταγραφικές εξελίξεις.