MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ που την "πάτησε", ο Ολυμπιακός με "διπλό" & μεταγραφές, το σόου Πέλκα στον ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός με Κάνγκουα

0
Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, τον απόηχο των αγώνων του Σαββατοκύριακου στο πρωτάθλημα, το pregame του αποψινού Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός & οι μεταγραφικές εξελίξεις.
Στο σημερινό Center Fox η ΑΕΚ που την "πάτησε", ο Ολυμπιακός με "διπλό" & μεταγραφές, το σόου Πέλκα στον ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός με Κάνγκουα