Τραμπ: Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το είχε χρησιμοποιήσει - Είναι πλέον κράτος σε παρακμή

ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο αν διέθετε κάποιο, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να είχαν καταστραφεί, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ευρώπη θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι οι «επόμενοι».

«Αν διέθεταν πυρηνικό όπλο, θα το είχαν χρησιμοποιήσει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Night in America» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, που μεταδόθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. «Πρόκειται για πολύ βίαιους, κακούς ανθρώπους», πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Πιστεύω ότι η Μέση Ανατολή θα είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί, αλλά το Ισραήλ σίγουρα θα είχε εξαφανιστεί», πρόσθεσε.

«Υποθέτω ότι θα ήμασταν οι επόμενοι, ή η Ευρώπη, ή κάποιο άλλο μέρος. Όμως όχι, δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», σημείωσε ακόμη ο Τραμπ.

Ο Τραμπ εξήρε επίσης την επιτυχία του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και της εκστρατείας οικονομικής πίεσης της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι το Ιράν έχει καταστεί «ένα κράτος σε παρακμή».

«Ο αποκλεισμός είναι απίστευτος», είπε. «Τα οικονομικά πλήγματα που τους προκαλούμε έχουν συμβάλει στην παρακμή του Ιράν».

«Ο ναυτικός τους στόλος έχει εξαφανιστεί. Η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί. Οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί. Όλα τα αντιαεροπορικά τους συστήματα, έχουν καταστραφεί όλα. Είναι σκληροί άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι εξεπλάγη όταν η Τεχεράνη άρχισε να επιτίθεται στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ στην αρχή του πολέμου, αλλά υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αυτές υπονόμευσαν την περιφερειακή υποστήριξη προς το Ιράν.

«Όλοι ήταν σοκαρισμένοι. Εξεπλάγην και εγώ», είπε ο Τραμπ. «Θεώρησα ότι ήταν κάτι πολύ θετικό, γιατί έχασαν όλη την υποστήριξη που είχαν».

Πηγή: skai.gr