Wild card για Παρίσι ο Βαβρίνκα

Δεν θα γινόταν να μην αποχαιρετήσει το Roland Garros (24/5-7/6) ο Σταν Βαβρίνκα!

Ο νικητής του 2015, που διανύει την τελευταία σεζόν στην επαγγελματική του καριέρα, πήρε wild card για το κυρίως ταμπλό του παριζιάνικου σλαμ και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για μια ακόμα φορά στην αγαπημένη του διοργάνωση. Δικαίως!

Εκτός του Σταν, το χωμάτινο σλαμ θα αποχαιρετήσει και ο Γκαέλ Μονφίς, που επίσης πήρε wild card, όπως και οι Μπασαβαρέντι, Ντρογκέ, Γκαστόν, Γκεά, Κουαμέ και Γουόλτον.

Στις γυναίκες, οι τυχερές είναι οι Μπουρέλ, Εφρέμοβα, Ζανζάν, Τζόουνς, Ρακοτομάνγκα, Τουμπελό, Ουρχόμπο.