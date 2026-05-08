Αξεπέραστο εμπόδιο η Ριμπάκινα για τη Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στα δύο σετ από την Έλενα Ριμπάκινα και έμεινε εκτός τρίτου γύρου στη Ρώμη.

Η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο, νικήτρια του φετινού Australian Open, επικράτησε με 6-4, 6-1 σε 7-5 λεπτά και θα παίξει στον τρίτο γύρο με την Αλεξάντρα Ιάλα από τις Φιλιππίνες.

Η Μαρία (Νο.47) ήταν άκρως ανταγωνιστική στο πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο δεν υπερασπίστηκε κανένα service game της, οπότε ήρθε φυσιολογικά η ήττα από μία αντίπαλο που έτσι κι αλλιώς πάντα τη δυσκολεύει με τη δύναμή της.

Η Ριμπάκινα έσπασε το σερβίς της Σάκκαρη μόλις στο πρώτο γκέιμ, αλλά στη συνέχεια η 30χρονη Ελληνίδα ανέβασε την απόδοσή της και πήρε το μπρέικ πίσω για να ισοφαρίσει σε 3-3.

Έχασε, ωστόσο, ξανά το σερβίς της αμέσως μετά και η 26χρονη Καζάκα πήρε το σημαντικό προβάδισμα με 4-3. Η Μαρία κατάφερε να σώσει ένα σετ πόιντ στο 5-3, αλλά η Ριμπάκινα έκλεισε το σετ στο σερβίς της, εκμεταλλευόμενη το πρώτο σετ πόιντ της.

Ύστερα από τρία σερί χαμένα γκέιμ στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη πέτυχε το μπρέικ και «ζωντάνεψε» προσωρινά (3-1), όμως η πρωταθλήτρια του 2023 είχε την άμεση απάντηση (4-1) και τελικά έκλεισε πανηγυρικά τον αγώνα με ένα ακόμα μπρέικ. Ήταν η έκτη νίκη της σε επτά αγώνες με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Αν η Μαρία δεν αποφασίσει την τελευταία στιγμή να μπει σε κάποιο τουρνουά, ο επόμενος σταθμός της είναι το Roland Garros (24/5).