Καθυστέρηση λόγω βροχής στο Μαϊάμι - Τι γίνεται με τον αγώνα του Τσιτσιπά

Δεν είναι και πολύ καλή μέρα για τένις στη Φλόριντα και θα πρόκειται για θαύμα αν ολοκληρωθεί έστω και το μισό πρόγραμμα του Miami Open!

Λόγω της βροχής, έχει ανακοινωθεί καθυστέρηση δύο ωρών στην έναρξη των αγώνων που επρόκειτο να αρχίσουν στις 17.00, αλλά όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει και νέα αναβολή στο πρώτο σερβίς.

Μεταξύ αυτών που επηρεάζονται είναι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς η αναμέτρησή του με τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι ήταν προγραμματισμένος για τη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/3) και τώρα σίγουρα πάει για πιο αργά.

Επειδή, μάλιστα, το ματς κλείνει την αυλαία στο Butch Buchhloz, δεν αποκλείεται να είναι από τα πρώτα που θα αναβληθούν για αύριο...