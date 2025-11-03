Στους «16» της Αθήνας ο αειθαλής Βαβρίνκα! (vid)

Ο αλύγιστος Σταν Βαβρίνκα έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Hellenic Championship!

Παίζοντας εξαιρετικά μετά την απώλεια του πρώτου σετ, ο 40χρονος Ελβετός (Νο.159) επικράτησε του 30χρονου Ολλανδού (Νο.80) με 2-6, 7-6(5), 7-5 σε 2 ώρες και 20 λεπτά, μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Telekom Center!

Έχει, μάλιστα, τώρα ραντεβού με έναν ακόμα παίκτη που διαθέτει υπέροχο backhand με το ένα χέρι: τον Λορέντζο Μουζέτι, που θέλει μόνο τον τίτλο στην Αθήνα για να περάσει στο ATP Finals! Ο αγώνας αυτός θα γίνει την Τετάρτη (5/11).

Ο Σταν ήταν υποτονικός στο πρώτο σετ και απειλήθηκε και στις αρχές του δεύτερου με μπρέικ, όμως από εκεί πέρα ανέβασε την απόδοσή του και γύρισε την εις βάρος του κατάσταση προσφέροντας αρκετά... highlights!

Καθάρισε το τάι μπρέικ του δεύτερου σετ παρότι έμεινε πίσω με 0-2 και πέτυχε το μοναδικό του μπρέικ (που ήταν και το πιο καθοριστικό του αγώνα) στο 6-5 του τρίτου σετ, για να σερβίρει στη συνέχεια με επιτυχία για τη νίκη.

Στο μεταξύ, την πρόκριση για τη φάση των «16» πήρε και ο Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, που άφησε εκτός τον Καμίλ Μάιχζακ (7-6, 7-6) και παίζει τώρα με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι.

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, τέλος, νίκησε με 6-4, 6-2 τον Τζέικομπ Φέρνλι και θα αναμετρηθεί με τον Σεμπ Κόρντα.