Άνετα η Σαμπαλένκα, ήττα για την υπερασπίστρια (vids)

Δυνατά ξεκίνησε την πορεία της στο WTA Finals του Ριάντ η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Τζάσμιν Παολίνι (Νο.8), την οποία νίκησε με 6-3, 6-1 σε μόλις 70 λεπτά και έκανε σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο άλλο της ημέρας, η κάτοχος του τίτλου Κόκο Γκοφ (Νο.3), ηττήθηκε με 6-3, 6-7(4), 6-2 από τη φίλη και συμπατριώτισσά της Τζέσικα Πεγκούλα και... μπήκε σε περιπέτειες.

Πολλά θα κριθούν την Τρίτη (4/11), όταν θα αναμετρηθούν οι δύο νικήτριες (Σαμπαλένκα-Πεγκούλα) και οι δύο ηττημένες (Γκοφ-Παολίνι) της πρώτης μέρας του Steffi Graf Group

Αύριο (3/11) συνεχίζεται η δράση στο Serena Williams Group, με τις μονομαχίες Σβιόντεκ-Ριμπάκινα (16.00) και Ανισιμόβα-Κις (όχι πριν τις 17.30).

Θυμίζουμε ότι τη χθεσινή πρώτη μέρα Σβιόντεκ και Ριμπάκινα πέτυχαν εύκολες νίκες βάρος των Κις και Ανισιμόβα αντίστοιχα.