Βροχή αποσύρσεων στη Βασιλεία

«Λειψή» ήταν η προημιτελική φάση στη Βασιλεία, αφού τρεις παίκτες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τους αγώνες τους!

Ο μόνος που πήρε την πρόκριση παίζοντας ολόκληρο ματς ήταν ο Ούγκο Ουμπέρ, που απέκλεισε με 7-6(0), 6-4 τον Ράιλι Οπέλκα και θα βρει απέναντί του τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Ο Ισπανός χρειάστηκε μόνο ένα σετ για να πάρει την πρόκριση, καθώς εγκατέλειψε το court ο Κάσπερ Ρουντ μετά το 7-6(1).

Ο Ζοάο Φονσέκα, από την πλευρά του, ήταν μπροστά στο σκορ με 3-6, 6-3, 4-1, όταν αποσύρθηκε από τον αγώνα ο Ντένις Σαποβάλοφ. Θα παίξει στα ημιτελικά με τον Ζάουμε Μουνάρ, που είδε τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ να σταματάει την προσπάθεια μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σετ (6-3).