Ασταμάτητος Σίνερ: Με περίπατο στα ημιτελικά του US Open (vid)

Ο Γιανίκ Σίνερ επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την τρομερή κατάσταση που βρίσκεται, επικρατώντας του Λορέντζο Μουζέτι με 3-0 σετ, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή του στα ημιτελικά του US Open.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στον συμπατριώτη, φτάνοντας στη νίκη (6-1, 6-4, 6-2), σε δύο ώρες παιχνιδιού, κάνοντας ουσιαστικά... περίπατο.

Ο Σίνερ έκλεισε με χαρακτηριστική ευκολία του πρώτο σετ (6-1), ενώ στο δεύτερο αντιμετώπισε χλιαρή αντίσταση από τον Μουζέτι, όμως στο κρίσιμο σημείο ήταν εκπληκτικός και έκανε το 2-0 (6-4).

Στο τρίτο σετ η εικόνα ήταν ανάλογη με το πρώτο, με τον Ιταλό τενίστα να φτάνει με άνεση στην επικράτηση, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή του στα ημιτελικά του US Open.

Aντίπαλος του Σίνερ στην τετράδα θα είναι ο Καναδός, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που νωρίτερα πήρε την ματσάρα κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ με 3-1 σετ.