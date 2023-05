Νέα ανατροπή και τέταρτος φετινός ημιτελικός για Σάκκαρη! (vids)

Δείχνοντας χαρακτήρα μετά την απώλεια του πρώτου σετ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της 32χρονης Ρουμάνας (Νο.35) με 6-7(3), 6-4, 6-2 σε 2 ώρες και 52 λεπτά και έχει την Πέμπτη (4/5) μεγάλο ραντεβού με την Αρίνα Σαμπαλένκα στην τετράδα.

Δεν έπαιξε όσο καλά έπαιξε κόντρα στην Πάουλα Μπαδόσα, όμως η 27χρονη τενίστρια ήταν πνευματικά πολύ δυνατή και κατάφερε να «υποτάξει» μια άκρως επικίνδυνη παίκτρια, ικανή να κάνει να τη ζημιά στο χώμα!

Στο πρώτο σετ δυσκολεύτηκε να ελέγξει τις ψηλές μπάλες της αντιπάλου της και σημείωσε αρνητικό ρεκόρ αβίαστων λαθών για φέτος (28), όμως άλλαξε τακτική στη συνέχεια, έκανε καλύτερη επιλογή χτυπημάτων και ήταν αυτή που πήρε το «τιμόνι» στον αγώνα. Και έκανε τελικά τη δεύτερη ανατροπή της στη Μαδρίτη, αφού είχε μείνει πίσω στο σκορ και στο ματς με τη Ρεμπέκα Μασαρόβα.

Κόντρα στη Σαμπαλένκα, βέβαια, θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από αυτό, καθώς μιλάμε ίσως για την τοπ παίκτρια της σεζόν, που έφυγε φέτος από τη Μελβούρνη με τον πρώτο Grand Slam τίτλο της.

Στο head to head προηγείται της Μαρίας με 5-3 και, μάλιστα, ήταν αυτή που της έκοψε τον δρόμο στα ημιτελικά του Indian Wells. Η Σάκκαρη έχει παίξει συνολικά σε τρεις ημιτελικούς φέτος (Λινζ, Ντόχα, Indian Wells), αλλά δεν έχει καταφέρει να φτάσει ακόμα σε τελικό. Τα πάει, πάντως, εξαιρετικά σε προημιτελικούς, όπου έχει φέτος 4/4!

Σε ό,τι αφορά το ματς με την Μπέγκου, στο πρώτο σετ σημειώθηκαν συνολικά έξι μπρέικ, με τη Ρουμάνα να προηγείται τρεις φορές και τη Μαρία να έχει ισάριθμες απαντήσεις. Στο 4-5 και στο 5-6, μάλιστα, η Μπέγκου σέρβιρε για το σετ, όμως η Σάκκαρη έβαλε πίεση και κατάφερε να μείνει όρθια.

Οι διαφορές λύθηκαν αναγκαστικά σε τάι μπρέικ, όπου η Μαρία σημείωσε πρώτη μίνι μπρέικ (2-1), αλλά της ξέφυγε γρήγορα το προβάδισμα και χάνοντας δύο σερί πόντους στο σερβίς της στο 3-4, βρέθηκε πίσω με τριπλό σετ πόιντ και έχασε το σετ.

Έκανε, ωστόσο, ανασύνταξη δυνάμεων και μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ, σημειώνοντας μπρέικ με το... καλημέρα. Έχασε κατευθείαν το σερβίς της, όμως σημείωσε νέο μπρέικ στη συνέχεια (2-1) και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την απόσταση στο έβδομο γκέιμ (5-2). Μπορεί να μην μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα στο σημείο αυτό, όμως τα κατάφερε όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4, όπου εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο σετ πόιντ της και έφερε το ματς στα ίσα.

Κάπως έτσι κύλησε και το τρίτο σετ, με την Μπέγκου να χάνει παράλληλα και την ενέργειά της, κάνοντας πλέον ολοένα και περισσότερα λάθη. Η Μαρία σημείωσε δύο μπρέικ και πέρασε μπροστά με 5-2, για να κλείσει τον αγώνα στο αμέσως επόμενο γκέιμ, χωρίς... περιπέτεια αυτή τη φορά.

Ενδεικτικό της μέτριας απόδοσης της Σάκκαρη είναι το γεγονός ότι υπέπεσε σε 56 αβίαστα λάθη, ενώ είχε 8/21 μπρέικ πόιντ! Το καλό, βέβαια, είναι ότι δημιούργησε πολλές ευκαιρίες...

Ο άλλος ημιτελικός των γυναικών θα προκύψει από τα ματς Σβιόντεκ-Μάρτιτς και Πεγκούλα-Κουντερμετόβα.

