Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μαρεντάκη!

Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στο ταεκβοντό, πανηγυρίζοντας το πρώτο μεγάλο χρυσό μετάλλιο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μόναχο της Γερμανίας.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πανηγύρισε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της σε επίπεδο γυναικών, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία μετά τις επιτυχίες που είχε σημειώσει στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Παράλληλα, δείχνει πως βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης του μεγάλου της στόχου, που δεν είναι άλλος από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η πορεία της προς την κορυφή ήταν εντυπωσιακή. Στη φάση των «16» επικράτησε με 2-0 της Τουρκάλας Ιζίλ Ζαφέρ, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροάτισσας Ντόρις Πόλε στα προημιτελικά. Στον ημιτελικό πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Σέρβα αργυρή Ολυμπιονίκη Αλεξάντρα Πέρισιτς, παίρνοντας τη νίκη με 2-0.

Στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον, η Μαρεντάκη μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα. Παρότι η αντίπαλός της ισοφάρισε προσωρινά σε 4-4, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβασε ρυθμό και κατέκτησε τον πρώτο γύρο με 16-6. Στο δεύτερο μέρος κυριάρχησε απόλυτα, δεν επέτρεψε στη Μάρτον να αντιδράσει και με το εμφατικό 29-4 «σφράγισε» τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο με συνολικό σκορ 2-0.