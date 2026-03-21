Μέγας είσαι Μανόλο και θαυμαστά τα μετάλλιά σου!

Το έκανε ξανά: ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» στα 6,05 μ. στο παγκόσμιο κλειστού στίβου στο Τορούν και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, πίσω μόνο από τον ασυναγώνιστο Ντουμπλάντις.

Ο Καραλής συνέχισε να γράφει ιστορία και στο Τορούν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την παρουσία του στην παγκόσμια ελίτ. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιό του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αλλά και το όγδοο συνολικά σε μεγάλες διοργανώσεις από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα.

Ο Μόντο Ντουπλάντις κατέκτησε για ακόμη μία φορά τον παγκόσμιο τίτλο, πραγματοποιώντας αψεγάδιαστη εμφάνιση μέχρι και τα 6,25 μ., ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, επαναλαμβάνοντας την ίδια τριάδα όπως και στο Παγκόσμιο ανοιχτού του 2025 στο Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του επιλέγοντας να αφήσει τα 5,50 μ., μπαίνοντας απευθείας στα 5,70 μ., όπου δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία και πέρασε τον πήχη με χαρακτηριστική άνεση.

Στη συνέχεια, ο Καραλής ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τόσο τα 5,85 μ. όσο και τα 5,95 μ.

Στα 6,00 μ. η πρώτη του προσπάθεια ήταν άκυρη, σε ένα άλμα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς παρότι πέρασε με ύψος, ακούμπησε τον πήχη με το στήθος στην κάθοδο. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής αντέδρασε ιδανικά και με τη δεύτερη προσπάθεια πέρασε καθαρά τα 6,00 μ., παραμένοντας δυνατά στη μάχη των μεταλλίων.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Στα 6,05 μ. ο Καραλής πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό άλμα, περνώντας τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια.

Κυνηγώντας το κάτι παραπάνω, ο Έλληνας άλτης άφησε τα 6,10 μ. και τα 6,15 μ. και επέλεξε να δοκιμάσει απευθείας στα 6,20 μ., χωρίς επιτυχία στην πρώτη του προσπάθεια.

Βλέποντας τον Άρμαντ Ντουπλάντις να περνά τα 6,25 μ., ο Καραλής επιχείρησε και εκείνος στο ίδιο ύψος, έχοντας δύο προσπάθειες, ωστόσο δεν κατάφερε να το ξεπεράσει. Έτσι, ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις.

Η κατάταξη του τελικού: