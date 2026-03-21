Τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ από τον Εχάμερ στο έπταθλο

Ο Σάιμον Εχάμερ έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στο έπταθλο που κρατούσε από το 2012 ο Άστον Ίτον.

Ο Ελβετός πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση σε όλα τα αγωνίσματα, ξεκινώντας με 6.69 στα 60μ και συνεχίζοντας με 8.15μ στο μήκος. Στη σφαιροβολία έφτασε τα 14.87μ, ενώ στο ύψος πέρασε τα 2.02μ. Ξεχώρισε ιδιαίτερα και στα 60μ εμπόδια, όπου με 7.52 σημείωσε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο έπταθλο, ενώ στο επί κοντώ ανέβηκε στα 5.30μ.

Στο τελευταίο αγώνισμα, τα 1000 μέτρα, τερμάτισε σε 2:41.04, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική παρουσία που του χάρισε συνολικά 6.670 βαθμούς. Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 6.645 βαθμών του Ίτον, βελτιώνοντάς το κατά 25 βαθμούς.

SUPERHUMAN 🤩



🇨🇭’s Simon Ehammer shatters the 14 year old world heptathlon record with 6670 to win gold at the #WorldIndoorChamps ⚡️ pic.twitter.com/q6f8f3xCh2 — World Athletics (@WorldAthletics) March 21, 2026

Παράλληλα, κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας πίσω του τους Αμερικανούς Χιθ Μπόλντουιν (6.337 βαθμοί) και Κάιλ Γκάρλαντ (6.245 βαθμοί).