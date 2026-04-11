Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Ουγγαρία και πήρε τη νίκη με το εμφατικό 16-10, κατακτώντας τους πρώτους της βαθμούς στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 του προκριματικού τουρνουά του World Cup, που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου μπήκε δυνατά με σερί 4-0 στο πρώτο οκτάλεπτο και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, αυξάνοντας τη διαφορά και κρατώντας χαμηλά τους Ούγγρους.

Έτσι, η «γαλανόλευκη» πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς στον όμιλο για τις θέσεις 1-4, φτάνοντας παράλληλα τις τρεις νίκες σε πέντε αγώνες στη διοργάνωση. Παράλληλα πήρε και τη ρεβάνς για την ήττα της Μ. Δευτέρας από τους Ούγγρους με 13-12.

Πλέον, απομένει η τελευταία αναμέτρηση της Εθνικής με την Ισπανία, την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00), όπου θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερη κατάταξη, ενόψει του Super Final του Σίδνεϊ (20-26/7), αλλά και για την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Το ματς

Η Ουγγαρία πήρε το πρώτο σπριντ, ωστόσο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την πρώτη της επίθεση. Η άμυνα της Εθνικής λειτούργησε εξαιρετικά από τα πρώτα λεπτά, με τον Ζερδεβά να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, ακόμη και σε φάσεις με παίκτη λιγότερο.

Το σκορ άνοιξε τελικά η Ελλάδα με εντυπωσιακό σουτ του Γκίλλα από την περιφέρεια για το 0-1, βάζοντας τις βάσεις για τη συνέχεια. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου συνέχισε με την ίδια ένταση και έφτασε στο 0-2 με τον Αργυρόπουλο, που βρήκε στόχο επίσης από μακρινή απόσταση. Η πίεση της Ελλάδας δεν σταμάτησε εκεί, με τον Χατζή να εκμεταλλεύεται τον παίκτη παραπάνω και να ανεβάζει τη διαφορά στο 0-3. Οι διεθνείς διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού, κερδίζοντας αποβολές και επιβάλλοντας το παιχνίδι τους.

Το εξαιρετικό πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα γκολ σε επίθεση με παραπάνω, ξανά από τον Χατζή, που διαμόρφωσε το 0-4, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην Ελλάδα.

Η Ουγγαρία πήρε το σπριντ στην έναρξη της δεύτερης περιόδου και κατάφερε να μειώσει νωρίς, με τον Φέκετε να σκοράρει στην πρώτη της επίθεση για το 4-1. Η Ελλάδα, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα και με τον Καλογερόπουλο σε επίθεση με παραπάνω ανέβασε ξανά τη διαφορά (5-1).

Η άμυνα της Εθνικής συνέχισε να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο, με τον Ζερδεβά να πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επέμβαση, κρατώντας χαμηλά το σκορ για τους Ούγγρους. Στην επίθεση, η Ελλάδα διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο +5 (6-1) με εντυπωσιακό σουτ του Καλογερόπουλου.

Η πίεση συνεχίστηκε, με τον Γκίλλα να βρίσκει επίσης στόχο για το 7-1, εκμεταλλευόμενος τον ρυθμό που είχε αποκτήσει η ελληνική ομάδα. Η Ουγγαρία προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε αρχικά σε 7-2 με τον Γιάνσικ και στη συνέχεια σε 7-3 με τον Μπούριαν, εκμεταλλευόμενη δεύτερες επιθέσεις και στιγμές αδράνειας της άμυνας.

Η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση, με τον Πούρο να σκοράρει με δυνατό σουτ από την περιφέρεια για το 8-3, επαναφέροντας τη διαφορά στα πέντε γκολ. Λίγο πριν το φινάλε του οκταλέπτου, ο Σπάχιτς εκμεταλλεύτηκε λάθος της ουγγρικής άμυνας και από κοντά διαμόρφωσε το 9-3, ολοκληρώνοντας ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για την Ελλάδα.

Η Ελλάδα πήρε το σπριντ στην έναρξη της τρίτης περιόδου με τον Χατζή, ωστόσο τα πρώτα λεπτά κύλησαν με χαμένες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Η Ουγγαρία κατάφερε να μειώσει σε 9-4 με τον Νάγκι σε επίθεση με παραπάνω, εκμεταλλευόμενη την αριθμητική υπεροχή. Η απάντηση της Εθνικής ήταν άμεση, με τον Αργυρόπουλο να ευστοχεί και να ανεβάζει ξανά τη διαφορά στο 10-4. Ο Ζερδεβάς συνέχισε τις εξαιρετικές επεμβάσεις, κρατώντας το προβάδισμα για την Ελλάδα, ενώ η άμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά, περιορίζοντας τις επιλογές των Ούγγρων.

Η Ελλάδα βρήκε ξανά λύση στην επίθεση με παίκτη παραπάνω, με τον Γκίλλα να σκοράρει για το 11-4, δίνοντας αέρα επτά τερμάτων. Στη συνέχεια, όμως, η Ουγγαρία αντέδρασε και εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη της «γαλανόλευκης». Αρχικά ο Λούγκοσι μείωσε σε 11-5 με όμορφο γυριστό σουτ, ενώ ο Βίγκβαρι συνέχισε την αντεπίθεση των Ούγγρων, πετυχαίνοντας δύο διαδοχικά γκολ από την περιφέρεια για το 11-7.

Έτσι, με ένα σερί 0-3 στα τελευταία λεπτά, η Ουγγαρία μείωσε τη διαφορά στα τέσσερα γκολ, με το 11-7 να διαμορφώνεται στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Η Ουγγαρία πήρε το πρώτο σπριντ στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, ωστόσο η άμυνα της Ελλάδας λειτούργησε ξανά αποτελεσματικά. Ο Σπάχιτς εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ από κοντά για το 12-7, ενώ στη συνέχεια η Ελλάδα «χτύπησε» στην κόντρα, με τον Αργυρόπουλο να σκοράρει για το 13-7. Το σερί συνεχίστηκε, με τον Πούρο να διαμορφώνει το 14-7, δίνοντας «αέρα» επτά τερμάτων. Η Ουγγαρία προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 14-8 με τον Μπούριαν, όμως η Ελλάδα δεν έχασε τον έλεγχο. Με εξαιρετική συνεργασία, ο Πούρος βρήκε τον Χατζή, ο οποίος με όμορφη λόμπα ανέβασε το σκορ στο 15-8.

Στα τελευταία λεπτά, ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να έχουν χαμένες επιθέσεις, ενώ η ελληνική άμυνα συνέχισε να κυριαρχεί. Ο Φέκετε μείωσε σε 15-9, όμως η Ελλάδα είχε τον τελευταίο λόγο, με τον Πούρο να σκοράρει για το 16-9. Το τελικό 16-10 διαμόρφωσε ο Βίγκβαρι στο φινάλε.

Οκτάλεπτα: 0-4, 3-5, 4-2, 3-5

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.

Η βαθμολογία του Γ' ομίλου

Ιταλία 3 * Ισπανία 3 * Ελλάδα 3 Ουγγαρία 0

* Ματς λιγότερο

Το πανόραμα του Γ' ομίλου

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 16-14

Ουγγαρία – Ισπανία 9-13

2η αγωνιστική

Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16

11/4 19:45 Ιταλία – Ισπανία

3η αγωνιστική