Σοβαρός τραυματισμός παίκτη στο Survivor από ταχύπλοο - Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Acun Media

Ο σοβαρός τραυματισμός συμμετέχοντα στο ριάλιτι επιβίωσης Survivor είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της μετάδοσης, με την Acun Media να εκδίδει ανακοίνωση για το συμβάν.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Ο παίχτης, μάλιστα παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ όπως αναφέρει η εταιρεία δεσμεύεται για την άμεση ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη και την διαλεύκανση του περιστατικού.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Ο Έλληνας παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων του σκάφους

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cdn.com.do, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε έναν Έλληνα παίκτη του Survivor, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.



Σε ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, αναφέρει ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα.



Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, το πλοιάριο κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα στο πλαίσιο τουριστικής εκδρομής, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα παίκτη του Survivor ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση στην περιοχή. Ο Έλληνας παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης υπέστη σοβαρό τραυματισμό από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων του σκάφους.



Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του Εθνικού Συστήματος Άμεσης Ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Centro Médico Central Romana». Ο Έλληνας τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.



Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.