Eurovision: Βίντεο από την πρόβα του Akyla με highlight τη λύρα που παραπέμπει στην Έλενα Παπαρίζου

Ντελίριο στους eurofans προκαλεί βίντεο από την πρόβα του Akyla στη Βιέννη, καθώς η Τρίτη (12.05.2026) είναι η μεγάλη ώρα για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον ημιτελικό της Eurovision.

Το βίντεο από την πρόβα του Akyla αποκαλύπτει ένα act που «κόβει» την ανάσα με τη μοναδική στιγμή από το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου να επαναλαμβάνεται 21 χρόνια μετά την πρωτιά στη Eurovision.

Μετά τον… χαμό που προκάλεσε η πρώτη dress rehearsal, ένα βίντεο που διέρρευσε στα social media τη Δευτέρα (11.05.2026) έρχεται να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά ότι η ελληνική συμμετοχή φέτος πάει για μεγάλα πράγματα.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο Akylas εμφανίζεται σε ένα σκηνικό υπερθέαμα που συνδυάζει 3D τεχνολογία και γρήγορη δράση, υπό τις οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού.

Οι fans αποθεώνουν τη στιγμή που ο καλλιτέχνης διασχίζει τη σκηνή με πατίνι μέσα σε πυροτεχνήματα, ενώ η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου φαίνεται να είναι το highlight που θα ξεσηκώσει το κοινό, καθώς θα παίξει λύρα σε ένα σκηνικό 2005.

Η «δαιδαλώδης» κατασκευή με την Παρθένα Χοροζίδου και τον Χρήστο Νικολάου προσδίδει μία θεατρικότητα που σπάνια βλέπουμε στη Eurovision.

Τα στοιχήματα ήδη «δείχνουν» κορυφή για το «Ferto», ενώ στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων ο Akylas σαρώνει στον Α’ ημιτελικό αφήνοντας δεύτερο το στοιχηματικό φαβορί, τη Φινλανδία.

