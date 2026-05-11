Eurovision 2026: Αυτή είναι η σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας - Όλες οι λεπτομέρειες

Πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα στη Wiener Stadthalle η πρώτη γενική πρόβα του Α΄ Ημιτελικού της Eurovision 2026 στον οποίο συμμετέχει και η χώρα μας με τον Akyla και το «FERTO».

Ο Akylas ξεκινάει πατώντας play στη σκηνή και το κομμάτι από το βίντεο της πρόβας ακολουθεί. Τα γραφικά είναι εντυπωσιακά όμως υπάρχουν μόνο μέχρι το πρώτο ρεφρέν. Μετά στο σημείο της πρώτος εισαγωγής στο ρεφρέν εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης ντυμένος όπως οι χορευτές της Έλενας Παπαρίζου και ο Akylas παίζει τη λύρα με τα τρία σχοινιά!

Ακριβώς μετά έρχεται η ώρα του πατινιού! Ο Akylas αρχίζει να μαζεύει φρουτάκια στη σκηνή του διαγωνισμού και κάνει πατίνι μέχρι τη μέση του διαδρόμου.

Το προπ έρχεται στη σκηνή! Ο Akylas επιστρέφει στην κεντρική σκηνή και αρχίζει να μπαίνει στα δωμάτια. Στο πρώτο δωμάτιο βρίσκεται η Παρθένα Χοροζίδου ντυμένη ως μια κυρία που πλέκει και φοράει αυτάκια Akyla και χορεύουν μαζί. Ίσως το πιο ξεκαρδιστικό κομμάτι του τριλέπτου που θα γίνει viral.

Στο δεύτερο δωμάτιο βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχαηλίδης ντυμένος άγαλμα και εκεί που είναι ακίνητος χορεύει και αυτός στην ίδια χορογραφία. Στο τελευταίο δωμάτιο ο Χρήστος Νικολάου είναι ντυμένος σαν τον θεό του χρήματος και φυσικά χορεύει και αυτός ενώ με τα χέρια του δείχνει το χρήμα!

Ξαφνικά ο Akylas εμφανίζεται πάνω από το προπ και ερμηνεύει τη γέφυρα του κομματιού. Πίσω στον τοίχο μεταφράζονται όλοι οι στίχοι. Μετά κάνει pole dancing και κατεβαίνει στη σκηνή όπου τον περιμένουν οι τέσσερις χαρακτήρες και τον κυνηγούν μέχρι τη μέση της σκηνής όπου και κλείνουν την εμφάνιση με χιουμοριστικό τρόπο.

Η ελληνική συμμετοχή έλαβε τεράστιο χειροκρότημα στην αρένα και ο Akylas είχε πολύ καλή φωνητική απόδοση.

Πηγή: ethnos.gr