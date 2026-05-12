«Μην πιστεύετε τίποτα»: Ο Άδωνις βρήκε την ορίτζιναλ φωτογραφία που παραποιήθηκε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και τον δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα είναι δική του και σήμερα ανήρτησε το εξώφυλλο βαλκανικής εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία.

Ο υπουργός Υγείας ανέβασε μια ανάρτηση στο X για να καταγγείλει την απόπειρα κάποιων να τον πλήξουν προσωπικά και πολιτικά:

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου».

pic.twitter.com/mVyfCZevgs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

Χθες, είχε γράψει το εξής μήνυμα:

«Το να μετατρέπεται μια ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν "σκάνδαλο" μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ: αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή» σημειώνει ο υπουργός Υγείας.