Δημοσκόπηση Alco: Στις 10,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού

Ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε σήμερα (11/05/2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco διατηρεί ποσοστό 22,8% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 12,9% για το άλλο κόμμα, την ώρα που ετοιμάζονται να τα προαναγγείλουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Το 19% φτάνουν οι αναποφάσιστοι.

dimoskopisi alcoΓια το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 7% λέει πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, 10% λέει αρκετά, 8% λέει λίγο και ένα 71% δηλώνει καθόλου. 

Όσον αφορά την δεξαμενή των ψήφων ενός νέου κόμματος Τσίπρα αυτοί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνει το ΜέΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ.

Για την Μαρία Καρυστιανού πολύ πιθανό να την ψηφίσει λέει το 4%, αρκετά λέει το 11%, λίγο λέει το 15% και καθόλου το 65%.

Όσον αφορά την δεξαμενή των ψηφοφόρων φαίνεται πως αντλεί από τη Νίκη και την Ελληνική Λύση και σε χαμηλότερα επίπεδα από Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. 

Για το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο που το χειρίζεται η Ευρωπαία εισαγγελέας Κοβέσι το 64% θεωρεί πως δεν συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, έναντι του 26% που θεωρεί πως συνιστά. 

Για το Κράτος Δικαίου το 72% θεωρεί πως δεν υπάρχει στη χώρα μας, έναντι 24% που απαντάει πως υπάρχει. 

Καταπέλτης η γνώμη των πολιτών για τους νόμους στην Ελλάδα καθώς το 78% θεωρεί πως εφαρμόζονται επιλεκτικά και μόλις το 17% το ίδιο για όλους.

Αναφορικά με το πως θα επιλέξουν κόμμα οι πολίτες στις επόμενες εκλογές το 48% λέει θα το κάνει με βάση τα ζητήματα των θεσμών και της διαφάνειας ενώ το 40% λέει με βάση την οικονομία.

Παράλληλα το 61% κάνει λόγο για ψήφο διαμαρτυρίας ενώ το 36% λέει πως θα ψηφίσει με γνώμονα την σταθερότητα. 

Πηγή: newsit.gr

