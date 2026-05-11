Ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη ΜΕΘ – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βγήκε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, «ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαΐου 2026, εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη είχε προκύψει την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υφυπουργός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αντιμετώπισή της με εμβολισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ βρέθηκε στη δίνη μιας υπόθεσης που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου και μάλιστα απέκρουσε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου ο οποίος παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να ανασκευάσει επέμεινε.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε επανειλημμένα το νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη.

Καθημερινή ήταν και η παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών του, οι οποίοι παρακολουθούσαν από κοντά την εξέλιξη της κατάστασής του.

