Ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη ΜΕΘ – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, «ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαΐου 2026, εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».
Το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη είχε προκύψει την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υφυπουργός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αντιμετώπισή της με εμβολισμό.
Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ βρέθηκε στη δίνη μιας υπόθεσης που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου και μάλιστα απέκρουσε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου ο οποίος παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να ανασκευάσει επέμεινε.
Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε επανειλημμένα το νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη.
Καθημερινή ήταν και η παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών του, οι οποίοι παρακολουθούσαν από κοντά την εξέλιξη της κατάστασής του.
Πηγή: newsit.gr