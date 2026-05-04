Και τα ρίχνουν και έχουν προτίμηση: Τι χρώμα αυτοκινήτου εξιτάρει τα πουλιά για να το κουτσουλήσουν

Κατ' αρχάς ξεκινάμε με μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνει τον νόμο του Μέρφι. Όταν θα πας το αυτοκίνητο για πλύσιμο, τότε και μόνο τότε θα το βρεις μέσα στην κουτσουλιά.

Είναι μια περίεργη συνθήκη βάσει της οποίας το πουλί σε βάζει στόχο, περιμένει πότε θα δώσεις αυτά τα 12-15 ευρώ για να χαρείς λίγο καθαρό το όχημά σου και στην πετάει, όχι μόνο για να στο λερώσει, αλλά και για να σε αναγκάσει να πάρεις σφουγγάρι και να την καθαρίσεις προσεκτικά, καθώς ως γνωστόν, η κουτσουλιά κάνει ζημιά και στο χρώμα.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που προκαλεί εντύπωση στη συνήθεια των πουλιών να κάθονται σε ένα κλαρί και να στοχεύουν. Εχουν και προτιμήσεις, ειδικά όταν πρόκειται για αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι καλό είναι αν σκοπεύεις να πάρεις καινούργιο να γνωρίζεις τι έχει δείξει μια κλασική και αρκετά διαδεδομένη έρευνα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με παλιότερη μελέτη της Halfords σε 1.140 οχήματα στη Βρετανία, το αγαπημένο χρώμα αυτοκινήτου για να τα... κάνουν τα πουλιά ήταν το κόκκινο (18% και βάζετε εδώ και τις παραλλαγές του, όπως πχ τα πορτοκαλί), με δεύτερο αγαπημένο το μπλε (14%) και τρίτο το μαύρο (11%).

Αντίθετα, για να το ξέρετε για μελλοντικές αγορές σας, δεν δείχνουν παρά ελάχιστο ενδιαφέρον να κουτσουλήσουν πράσινα αυτοκίνητα (μόλις 1%), ενώ σπανίως λερώνουν τα λευκά, τα γκρίζα και τα ασημί.

Πάρτε κόκκινο εσείς...

Πηγή: ethnos.gr