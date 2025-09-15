Politico: Ο Πούτιν, η αντιπαράθεση με τη Δύση και γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαρκή σύγκρουση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους είναι, για το Politico, η πολιτική επιβίωση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως σημειώνει το μέσο σε ανάλυσή του, ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να επιδιώξει τον τερματισμό της σύγκρουσης καθώς, οι πιέσεις που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό δεν του επιτρέπουν να εμφανιστεί ως «ειρηνικός πρόεδρος».

Την περασμένη εβδομάδα, η αποστολή τουλάχιστον 19 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας έστειλε το σαφές μήνυμα ότι, ο Ρώσος πρόεδρος, δεν προτίθεται να βάλει τέλος στον πόλεμό του με τη Δύση.

Η επίθεση των drones ακολούθησε εβδομάδες σφοδρών ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία, οι οποίες άφησαν πίσω τους δεκάδες θύματα, χτύπησαν κτίρια όπου στεγάζονταν αποστολές της ΕΕ και της Βρετανίας και, για πρώτη φορά, έπληξαν κυβερνητικό κτίριο στην καρδιά του Κιέβου.

Ο Πούτιν δε φαίνεται διατεθειμένος να ακολουθήσει τη λογική των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού, όπως αναφέρει το Politico, έχει επενδύσει την ίδια του την πολιτική ύπαρξη στη συνέχιση της αντιπαράθεσης με την Ουάσινγκτον. Όπως επισημαίνει ο ανώτερος αναλυτής του New Eurasian Strategies Center στο Λονδίνο, Νικολάι Πέτροβ, «ο Πούτιν είναι πρόεδρος του πολέμου.

Δεν ενδιαφέρεται καθόλου να τον τερματίσει». Ο Ρώσος ηγέτης έχει οικοδομήσει την εικόνα του ως πολεμικού ηγέτη. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Πέτροβ, μια επιστροφή σε ρόλο «ειρηνικού προέδρου» θα εκληφθεί ως υποχώρηση. «Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», σημειώνει.

Το πολιτικό κόστος και η ανησυχία για τους εθνικιστές

Όπως υπογραμμίζει το Politico, η λήξη του πολέμου θα είχε πολιτικό τίμημα για τον Πούτιν, κυρίως εξαιτίας των σκληροπυρηνικών εθνικιστικών κύκλων στη Ρωσία που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον ίδιο. «Καθώς η ρωσική εισβολή πλησιάζει το τέταρτο έτος, ο Πούτιν φαίνεται να έχει περισσότερους λόγους αισιοδοξίας σε σχέση με τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν το Κρεμλίνο πίστευε ότι θα καταλάμβανε την Ουκρανία μέσα σε λίγες ημέρες».

Παρά την έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού που έχει περιορίσει τις ουκρανικές δυνάμεις, η Ρωσία κατάφερε να προωθηθεί, αν και με βαρύ κόστος: σχεδόν ένα εκατομμύριο απώλειες και μια οικονομία που απειλείται με ύφεση. Παράλληλα, αν και το Κρεμλίνο μπορεί να παρουσιάσει οποιαδήποτε εξέλιξη ως «νίκη» χάρη στον έλεγχο των ΜΜΕ, ο Πούτιν φοβάται κυρίως τους εθνικιστές που περιμένουν μια θριαμβευτική επικράτηση όχι μόνο έναντι της Ουκρανίας αλλά και απέναντι στη Δύση συνολικά.

Υβριδικός πόλεμος και μηνύματα προς το ΝΑΤΟ

Μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα, η οποία παρουσιάστηκε από τις ΗΠΑ ως βήμα προς εκεχειρία, η Μόσχα έχει εντείνει τον υβριδικό της πόλεμο στην Ευρώπη.

Τα drones που πέρασαν στον πολωνικό εναέριο χώρο δεν ήταν το πρώτο περιστατικό. Τον Αύγουστο, ένα drone συνετρίβη κοντά στη Βαρσοβία, ενώ, σύμφωνα με το WELT, πέντε είχαν κατεύθυνση προς ΝΑΤΟϊκή βάση πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά F-35.

Λίγο πριν τις παραβιάσεις, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατηγόρησε το Ελσίνκι ότι ετοιμάζει επίθεση, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε κίνηση «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της φινλανδικής κρατικής υπόστασης — μια για πάντα». Οι αναλυτές είδαν στη ρητορική του ομοιότητες με εκείνη που προηγήθηκε της εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Παράλληλα, η Ρωσία μετακινεί κρίσιμες βιομηχανίες προς την ανατολική επικράτεια, μακριά από το ΝΑΤΟ, ενώ ξεκίνησε και μεγάλης κλίμακας γυμνάσια με τη Λευκορωσία στα πολωνικά σύνορα. «Ό,τι κι αν πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί, θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές, ακόμη και στρατιωτικά», σημειώνει ο Πέτροβ.

«Τώρα ή ποτέ»

Με ενέργειες όπως η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Πούτιν στέλνει μήνυμα στον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες που εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας του Κιέβου μετά από πιθανή συμφωνία. «Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ και αυτές δεν έχουν έτοιμα αμυντικά συστήματα», εξηγεί ο Κιρίλ Ρόγκοφ, ιδρυτής του think tank Re:Russia.

Η διστακτικότητα του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ και η καθυστέρηση στην επιβολή κυρώσεων ενισχύουν την αίσθηση του Ρώσου προέδρου ότι μπορεί να προχωρήσει χωρίς να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Για τον ίδιο, «είναι τώρα ή ποτέ», αναφέρει ο Μπάουνοφ.

Τέτοιες προκλήσεις αποσκοπούν στη διάβρωση της δέσμευσης της Συμμαχίας για συλλογική άμυνα. Με μικρές αλλά υπολογισμένες κινήσεις, η Μόσχα δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ. Στόχος, όπως το έθεσε ο Μπάουνοφ, είναι να παρουσιαστεί η Συμμαχία ως «τίγρης χωρίς δόντια». Μέχρι τώρα, η στάση της Ουάσινγκτον φαίνεται να ενισχύει αυτήν την εικόνα. Την Πέμπτη, ο Τραμπ, υιοθετώντας τη ρητορική της Μόσχας, είπε στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε να ήταν λάθος».

Πηγή: ethnos.gr