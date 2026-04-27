Διέλυσε την Φενέρ και «κλείδωσε» τον τίτλο η Γαλατασαράι!

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το μεγάλο ντέρμπι του τουρκικού ποδοσφαίρου η Γαλατασαράι, που διέλυσε την Φενέρμπαχτσε με 3-0, κλειδώνοντας το πρωτάθλημα.

Η «Τσιμ Μπομ» ήταν καταιγιστική στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξε το σκορ στο 40ο λεπτό με τον Βίκτορ Οσιμέν, με το 1-0 να είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλατά κυριάρχησε πλήρως.

Στο 67' ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το 2-0 και στο 83ο λεπτό ο Λούκας Τορέιρα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα γράφοντας το τελικό 3-0 για τους γηπεδούχους.

Έτσι, η Γαλατασαράι βρέθηκε στο +7 στην κορυφή της βαθμολογίας του τουρκικού πρωταθλήματος έπειτα από 31 αγωνιστικές και με μια νίκη ακόμα, εξασφαλίζει και μαθηματικά το πρωτάθλημα...

Το ντέρμπι φυσικά είχε και τις εντάσεις τους, με τον Έντερσον στο 62' να αφήνει με δέκα παίκτες την Φενέρμπαχτσε αφού αποβλήθηκε για ανάρμοστη διαμαρτυρία στον διαιτητή της αναμέτρησης.