Λέτο: «Είχαμε άγχος, δύσκολα τέτοιου είδους παιχνίδια»

Ο τεχνικός της Κηφισιάς τόνισε πως υπήρχε άγχος στον αγώνα, αφού είναι δύσκολο οι παίκτες να κρατήσουν μακριά την ένταση και την πίεση.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο τόνισε επίσης πως στο επόμενο παιχνίδι εναντίον του Παναιτωλικού πρέπει να χτίσουν πάνω στην εικόνα που είχε η ομάδα στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο.

«Η αλήθεια είναι πως είχαμε άγχος. Είναι φυσιολογικό. Τέτοιου είδους παιχνίδια έχουν ένταση και άγχος. Όσοι είναι απέξω ίσως δεν το βλέπουν, όμως οι παίκτες το νιώθουν καλύτερα. Ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Να κοιτάξουμε μπροστά, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τους βαθμούς της νίκης.

Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο ημειναι αυτή που πρέπει να χτίσουμε και όποιος είναι στο 100% έτοιμος ψυχολογικά και σωματικά θα παίξει».