Ο βιονικός Ρότα σπάει όλα τα κοντέρ, πως ο Νίκολιτς τον έχει ενσωματώσει περισσότερο στην επιθετική λειτουργία 

Την κορυφαία σεζόν της καριέρας του βάσει εικόνας και αριθμών πραγματοποιεί φέτος ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος παίζει ασταμάτητα σε πολύ υψηλό επίπεδο!

Ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ, που προσέθεσε την περασμένη Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του, πρέπει να σημειώσουμε αρχικά, πως μετρά μέχρι τώρα 43 συμμετοχές - με 3.863' αγωνιστικά λεπτά - σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτά τα 3.863' αγωνιστικά λεπτά, αποτελούν προφανέστατα ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο καθώς συνέτριψε τα 2.923' που ήταν η κορυφαία του επίδοση η οποία είχε καταγράφει τη σεζόν 18/19 όταν αγωνιζόταν στην Σλοβακία με την Ζεμπλίν Μιχαλόβτσε. Η αμέσως επόμενη κορυφαία επίδοση του, ήταν τα 2.639' της σεζόν του νταμπλ (πέρυσι είχε 2.555' και πρόπερσι 2.228'). Τα φετινά 3.863' αγωνιστικά λεπτά που θα ανέβουν κι άλλο καθώς απομένουν τέσσερα ακόμα παιχνίδια, είναι ρεκόρ καριέρας αλλά όχι το μόνο για τον Λάζαρο Ρότα...

Ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ, κάνει ρεκόρ καριέρας φέτος και στις ασίστ. Έχει μοιράσει 7 σε όλες τις διοργανώσεις και έχει ξεπεράσει τις 4 που ήταν η κορυφαία του επίδοση πέρυσι αλλά και το 18/19 στη Σλοβακία. Οι 7 ασίστ που έχει μοιράσει φέτος μάλιστα, είναι προϊόν δουλειάς, εξέλιξης και προόδου που πιστώνεται στον ίδιο. Παράλληλα όμως, είναι προϊόν ενσωμάτωσης του (και) στο απαιτητικό τακτικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο προπονητή να παίρνει το 100% από τον Ρότα εντάσσοντας τον πολύ πιο μέσα στην επιθετική λειτουργία. Ο διεθνής μπακ έχει έναν πιο διευρυμένο και σύνθετο ρόλο, έχει ελευθερία να βγαίνει ψηλά με τους δυο ακραίους μεσοεπιθετικούς να έρχονται συνήθως προς τα μέσα και να παίρνει ο ίδιος το πλάτος λειτουργώντας ως εξτρέμ, ενώ έχει τεράστια συμμετοχή και στο κομμάτι της κυκλοφοριας και του passing game. Κάτι που φαίνεται και μεσα απο τους αριθμούς σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία.

Ο Ρότα φέτος μετρά σε επίπεδο Super League κατά μέσο όρο 67.3 επαφές με την μπάλα ανά ματς με 1.3 πάσες-κλειδιά (σ.σ. μια πάσα-κλειδί είναι η πάσα που οδηγεί σε σουτ από συμπαίκτη) και μέσο όρο 88% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Πέρυσι (σεζόν 24/25) είχε 63.4 επαφές, 1.3 πάσες-κλειδιά και 88% ακρίβεια. Πρόπερσι (σεζόν 23/24) 58.0 επαφές, 0.5 πάσες-κλειδία και 86% ακρίβεια, ενώ τη σεζόν του νταμπλ μετρούσε πάντα σε επίπεδο πρωταθλήματος, 59.4 επαφές, 0.7 πάσες-κλειδία και 86% ακρίβεια. Σε όλες τις κατηγορίες με την μπάλα στα πόδια, υπάρχει άνοδος κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε περί πιο ουσιαστικής προσφοράς τουλάχιστον στο επιθετικό σκέλος στο οποίο υστερούσε τα προηγούμενα χρόνια αλλά μέσα από τη δουλειά παρουσίασε μια τρομερή βελτίωση.

Εκτός από το αγωνιστικό πάντως, πρέπει να πούμε για τον Ρότα - που πλέον διανύει την 5η του χρονιά στην ΑΕΚ έχοντας κατακτήσει ήδη το νταμπλ της σεζόν 22/23 - πως αποτελεί και μια αναπόσπαστη προσωπικότητα και για τα αποδυτήρια της ομάδας. Πέραν του ότι είναι από τους πιο παλιούς, πέραν του ότι είναι Έλληνας, πέραν του ότι έχει το know how του πρωταθλητισμου, εχει μπει τοσο μέσα στην ψυχοσύνθεση του club και του κόσμου που αυτο από μόνο του έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Ο Ρότα θυμίζουμε, βρίσκεται στην ΑΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2021 και θα βρίσκεται έως και το καλοκαίρι του 2030 μετά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε τον περασμένο Νοέμβριο με γενναία αύξηση των αποδοχών την οποία άξιζε στο 100%.