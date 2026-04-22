Φορτούνης: Αποχωρεί από την Αλ Καλίτζ - Φουντώνουν τα σενάρια για Ολυμπιακό

Όπως τονίζει δημοσιογράφος από τη Σαουδική Αραβία, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίος εκπνέει στο τέλος της σεζόν, παρά τις προσπάθειες της ομάδας να τον κρατήσει με νέα πρόταση. Η επιθυμία του πρώην αρχηγού του Ολυμπιακού για επιστροφή στην Ελλάδα είναι δεδομένη.
Με αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ως ο πλέον ισχυρός υποψήφιος για να τον επανεντάξει στο δυναμικό του. Οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν στενά την υπόθεση και όλα δείχνουν πως, μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία του με την Αλ Καλίτζ, ο Φορτούνης θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής.