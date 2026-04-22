«Έτοιμη να συζητήσει με τον Ολυμπιακό για τον Στρεφέτσα η Πάρμα»

Η Πάρμα θέλει να κρατήσει τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και θα ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό.

Ευχαριστημένοι από την εικόνα του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι στην Πάρμα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δόθηκε δανεικός τον Ιανουάριο από τον Ολυμπιακό στην ιταλική ομάδα και τα πάει καλά. Μετράει 10 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ στην Πάρμα, η οποία σκέφτεται να τον κρατήσει για τη νέα σεζόν.

Ο δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα αναφέρει πως η Πάρμα έχει μείνει ικανοποιημένη από την απόδοση του 29χρονου άσου και είναι έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι Ιταλοί δύσκολα θα καταφέρουν να πάρουν τα δικαιώματα του Στρεφέτσα, καθώς οι απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» είναι υψηλές και δεν αποκλείεται να επιδιώξουν μια επέκταση του δανεισμού του.

Όλα όμως θα κριθούν από την απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα κρίνει αν ο Βραζιλιάνος έχει θέση στο ρόστερ των Πειραιωτών τη νέα σεζόν.