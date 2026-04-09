Καρέτσας και Τζόλης στους πέντε ακριβότερους παίκτες σε Βέλγιο και Ολλανδία!

Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους σε επίπεδο συλλόγων, με τις επιδόσεις τους να αποτυπώνονται και στις διεθνείς εκτιμήσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση του CIES Football Observatory, οι δύο Έλληνες διεθνείς συγκαταλέγονται στην πρώτη πεντάδα ποδοσφαιριστών σε Βέλγιο και Ολλανδία με βάση την εκτιμώμενη αγοραστική τους αξία.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Γκενκ ενώ ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί βασικό πυλώνα της Κλαμπ Μπριζ.

Οι δύο παίκτες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.