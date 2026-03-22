«Άσφαιρες» Λιντς και Μπρέντφορντ

Στο τελευταίο αποψινό ματς, Λιντς και Μπρέντφορντ αναλώθηκε σε ένα… άνοστο 0-0 στο «Έλαντ Ρόουντ». Χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να πάρουν βαθμολογική «ανάσα» καθώς παραμένουν κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το αποτέλεσμα αυτό κράτησε τα «παγώνια» στην 15η θέση με 33 βαθμούς, ενώ από την άλλη οι “μέλισσες” πέταξαν την ευκαιρία για να πλησιάσουν τις θέσεις που δίνουν εισιτήριο μετά τις ήττες των Λίβερπουλ και Τσέλσι και βρίσκονται στην 7η θέση με 46 πόντους.

Επόμενη αναμέτρηση για την Λινς απέναντι στην Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο, σε ένα ματς που και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη στη μάχη που δίνουν για την παραμονή, ενώ η Μπρέντφορντ υποδέχεται την Έβερτον που μετά την νίκη της με 3-0 επί της Τσέλσι νωρίτερα έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα για την Ευρώπη.