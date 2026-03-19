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Κοντά στο 1-2 με Κοϊτά η ΑΕΚ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με την επανεκκίνηση του αγώνα η ΑΕΚ είχε τεράστια στιγμή με τον Κοϊτά για να μειώσει στο σκορ, αλλά το σουτ που έπιασε κόντραρε και έφυγε μακριά!
Κοντά στο 1-2 με Κοϊτά η ΑΕΚ! (vid)