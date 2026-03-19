Αδιανόητος τραυματισμός για Λανγκ: Του κόπηκε μέρος από το δάχτυλο πέφτοντας σε διαφημιστική πινακίδα!

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι άνθρωποι και οι παίκτες της Γαλατασαράι, μετά τον αδιανόητο τραυματισμό που υπέστη ο Νόα Λανγκ στην αναμέτρηση με την Λίβερπουλ.

Ο Ολλανδός επιθετικός της Γαλατασαράι στο 82ο λεπτό σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας έπεσε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του Άνφιλντ και έκοψε το δάχτυλό του!

Ο ποδοσφαιριστής της τουρκικής ομάδας, μόλις αντιλήφθηκε τη έγινε σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο και το ιατρικό τιμ της Γαλατασαράι έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ο Λανγκ, μάλιστα μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, έχοντας χάσει μέρος του δαχτύλου του!

«Μόλις πήγα και τον είδα. Κάποιοι λένε ότι του λείπει περίπου μισό δάχτυλο, κάτι τέτοιο. Πονάει… πονάει…» τόνισε ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και φίλος του Λανγκ, Τζέρεμι Φρίμπονγκ.