Αυτά τα κάνει μόνο η Μπάρτσα: Οι τρομεροί blaugrana διέλυσαν τη Νιουκάστλ στην Ισπανία με σκορ 7-2, πέρασαν εμφατικό τρόπο στους «8» και... φωνάζουν για την κατάκτηση του Champions League!

Το Total Football στα καλύτερά του για την ΟΜΑΔΑΡΑ του Χάνσι Φλικ, με τη Μπαρτσελόνα να διαλύει τη Νιουκάστλ στη Βαρκελώνη με σκορ 7-2 για την 3η μεγαλύτερη νίκη της στη διοργάνωση!

Οι Άγγλοι προσπάθησαν, βρήκαν τις απαντήσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια το ματς πήρε μία... άγρια τροπή, με τους Καταλανούς να διαλύουν την ομάδα του Έντι Χάου και να περνούν με εμφατικό τρόπο στους «8» του Champions League όπου θα περιμένουν κατά πάσα πιθανότητα την Ατλέτικο Μαδρίτης (ή την Τότεναμ αν κάνει επική ανατροπή από το 5-2) για δύο ακόμη τρομερές ματσάρες!

Γκολ εσείς; Γκολ και εμείς!

Από το πρώτο λεπτό άπαντες κατάλαβαν πως πρόκειται για ένα απίθανο ματς, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Ραφίνια βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και άνοιξε το σκορ για το 1-0. Η απάντηση των Άγγλων ήταν άμεση, με τον Χολ να βγαίνει στην κόντρα, να πασάρει στον Άντονι Ελάνγκα και αυτός από κοντά να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 15΄.

Πριν καλά-καλά σταματήσουν τους πανηγυρισμούς οι φιλοξενούμενοι, οι blaugrana «χτύπησαν» ξανά (18'), αυτή τη φορά με τον Μπερνάλ. Ο 18χρονος χάφ της Μπάρτσα σκόραρε σε ακόμη ένα σημαντικό ματς και από κοντά, έπειτα από κεφαλιά του Μαρτίν έκανε το 2-1.

Όπως πριν, έτσι και τώρα η Νιουκάστλ βρήκε απάντηση ξανά με τον Ελάνγκα. Ο Άγγλος βρέθηκε ξανά αμαρκάριστος στην περιοχή και από ασίστ του Χάρβι Μπαρνς αυτή τη φορά, βρήκε ξανά δίχτυα και έφερε το ματς στα ίσα στο 28ο λεπτό, κάνοντας το 2-2.

Γκολ πριν το ημίχρονο και... κατήφορος!

Το ματς συνέχισε να έχει τρελό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να έχουν τεράστιες για να σκοράρουν, όμως το 2-2 έμεινε. Μεγαλύτερη όλων ήταν του Γιαμάλ, με τον σταρ της Μπαρτσελόνα να αστοχεί σε κενή εστία έπειτα απο ασταθή απόκρουση του Ράμσντεϊλ.

Ωστόσο, ό,τι δεν κατάφερε να κάνει πριν ο Λαμίν Γιαμάλ, το έκανε στις καθυστερήσεις. Οι Blaugrana με τη βοήθεια του VAR κέρδισαν πέναλτι για κράτημα του Τρίπιερ τον Ραφίνια, ο 18χρονος ανέλαβε την εκτέλεση και την... έθαψε στην εστία για το 3-2 στο 45+7΄.

Οι Καταλανοί συνέχισαν να αγωνίζονται με το πόδι στο γκάζι και με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου βρήκαν ακόμη ένα τέρμα. Έτσι, ουσιαστικά τελείωσαν από νωρίς το ματς και την υπόθεση πρόκριση, με τον Φερμίν Λόπεθ να σκοράρει για το 4-2 στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Ραφίνια.

Συνέχισε και έδωσε... παράσταση

Τι και αν είχε είχε «καθαρίσει» το ματς; Δεν έφτανε αυτό στη Μπαρτσελόνα και οι Καταλανοί δεν σταμάτησαν πουθενά και διέλυσαν τη Νιουκάστλ. Το όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δε γινόταν να λείπει από τον πίνακα των σκόρερ και ο Πολωνός killer έκανε τη δουλειά του με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά (56'-61') για να ανεβάσει τον δείκτη του σορ στο εντυπωσιακό 6-2.

Και εκεί που όλοι νόμιζαν πως πλέον θα σταματήσει... αμ δε! Ο Χάνσι Φλικ δεν άφησε τους παίκτες του να ηρεμήσουν και κάπως έτσι ήρθε και το... κερασάκι στην τούρτα, με τον Ραφίνια, ο οποίος άνοιξε το σκορ, να διαμορφώνει και το τελικό 7-2 στο 72ο λεπτό σε μία επική ματσάρα.