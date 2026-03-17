Τούντορ: «Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο»

Οι πιθανότητες της Τότεναμ να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League περιορίστηκαν σημαντικά μετά την συντριβή με 5-2 στον πρώτο αγώνα της στους «16» εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά ο Ιγκόρ Τούντορ πιστεύει ότι η ομάδα του έχει ακόμα πιθανότητες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει χάσει με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και την Μπαρτσελόνα τις τελευταίες εβδομάδες και η Τότεναμ θα έχει επίσης πάρει θάρρος από την ισοπαλία 1-1 με την πρωταθλήτρια της Premier League Λίβερπουλ την Κυριακή, η οποία έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε ηττών στο πρωτάθλημα.

Ο Κροάτης προπονητής ερωτηθείς αν η Τότεναμ πίστευε πραγματικά ότι μπορούσε ακόμα να προχωρήσει ή αν απλώς ήλπιζε να αποκαταστήσει την πληγείσα αυτοπεποίθησή της με μια νίκη, ο Τούντορ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Και τα δύο, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξουμε για να περάσουμε.

Το πρώτο μας πράγμα είναι να παραμείνουμε στην Premier League, αλλά αύριο είναι μια μεγάλη πρόκληση να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, ότι δεν είναι καλύτεροι από εμάς. Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο. Πρέπει να μείνουμε στο παιχνίδι, να επικεντρωθούμε στα δυνατά μας σημεία. Όλα είναι ακόμα προς διεκδίκηση, το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε είναι το σημαντικό από την αρχή».