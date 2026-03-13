MENU
Χρόνος ανάγνωσης 4’

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους

Ποδόσφαιρο
0
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των πλέι οφ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους για τη Β φάση του πρωταθλήματος.

Στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/3) η κλήρωση της Β φάσης του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής, με το Πιερικός-Απόλλων Καλαμαριάς να ξεχωρίζει στην 1η αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πλέι οφ:

1ος Όμιλος

1η Αγωνιστική        
Δόξα Δράμας    -    Αετός Οφρυνίου
Ηρακλής Θερμαϊκού    -    Πανθρακικός
Ποσειδώνας Μηχανιώνας    -    Ξάνθη
        
2η Αγωνιστική        
Αετός Οφρυνίου    -    Ηρακλής Θερμαϊκού
Ξάνθη    -    Δόξα Δράμας
Πανθρακικός    -    Ποσειδώνας Μηχανιώνας
        
3η Αγωνιστική        
Αετός Οφρυνίου    -    Ξάνθη
Πανθρακικός    -    Δόξα Δράμας
Ηρακλής Θερμαϊκού    -    Ποσειδώνας Μηχανιώνας
        
4η Αγωνιστική        
Ξάνθη    -    Πανθρακικός
Δόξα Δράμας    -    Ηρακλής Θερμαϊκού
Ποσειδώνας Μηχανιώνας    -    Αετός Οφρυνίου
        
5η Αγωνιστική        
Πανθρακικός - Αετός Οφρυνίου     
Ηρακλής Θερμαϊκού    -    Ξάνθη
Ποσειδώνας Μηχανιώνας    -    Δόξα Δράμας

2ος Όμιλος

1η Αγωνιστική        
Βέροια    -    Αλεξάνδρεια
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου    -    Ερμής Εξοχής
Πιερικός    -    Απόλλων Καλαμαριάς
        
2η Αγωνιστική        
Αλεξάνδρεια    -    Εθνικός Ν. Κεραμιδίου
Απόλλων Καλαμαριάς    -    Βέροια
Ερμής Εξοχής    -    Πιερικός
        
3η Αγωνιστική        
Αλεξάνδρεια    -    Απόλλων Καλαμαριάς
Ερμής Εξοχής    -    Βέροια
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου    -    Πιερικός
        
4η Αγωνιστική        
Απόλλων Καλαμαριάς    -    Ερμής Εξοχής
Βέροια    -    Εθνικός Ν. Κεραμιδίου
Πιερικός    -    Αλεξάνδρεια
        
5η Αγωνιστική        
Ερμής Εξοχής  - Αλεξάνδρεια    
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου    -    Απόλλων Καλαμαριάς
Πιερικός    -    Βέροια

3ος Όμιλος

1η Αγωνιστική        
Λαμία    -    Άρης Φιλιατών
Ελασσόνα    -    Τηλυκράτης
Τρίκαλα    -    Αστέρας Σταυρού
        
2η Αγωνιστική        
Άρης Φιλιατών    -    Ελασσόνα
Αστέρας Σταυρού    -    Λαμία
Τηλυκράτης    -    Τρίκαλα
        
3η Αγωνιστική        
Άρης Φιλιατών    -    Αστέρας Σταυρού
Τηλυκράτης    -    Λαμία
Ελασσόνα    -    Τρίκαλα
        
4η Αγωνιστική        
Αστέρας Σταυρού    -    Τηλυκράτης
Λαμία    -    Ελασσόνα
Τρίκαλα    -    Άρης Φιλιατών
        
5η Αγωνιστική        
Τηλυκράτης -   Άρης Φιλιατών     
Ελασσόνα    -    Αστέρας Σταυρού
Τρίκαλα    -    Λαμία

4ος Όμιλος

1η Αγωνιστική        
Πέλοπας Κιάτου    -    Μιλτιάδης
Παναιγιάλειος    -    Κόρινθος
ΠΑΣ Πύργος    -    Ζάκυνθος
        
2η Αγωνιστική        
Μιλτιάδης    -    Παναιγιάλειος
Ζάκυνθος    -    Πέλοπας Κιάτου
Κόρινθος    -    ΠΑΣ Πύργος
        
3η Αγωνιστική        
Μιλτιάδης    -    Ζάκυνθος
Κόρινθος    -    Πέλοπας Κιάτου
Παναιγιάλειος    -    ΠΑΣ Πύργος
        
4η Αγωνιστική        
Ζάκυνθος    -    Κόρινθος
Πέλοπας Κιάτου    -    Παναιγιάλειος
ΠΑΣ Πύργος    -    Μιλτιάδης
        
5η Αγωνιστική        
Κόρινθος     -     Μιλτιάδης     
Παναιγιάλειος    -    Ζάκυνθος
ΠΑΣ Πύργος    -    Πέλοπας Κιάτου

5ος Όμιλος

1η Αγωνιστική        
Άρης Πετρούπολης    -    Κάρυστος
ΑΕΡ Αφάντου    -    Διαγόρας
Νέα Αρτάκη    -    Μικρασιατικός Αστέρας
        
2η Αγωνιστική        
Κάρυστος    -    ΑΕΡ Αφάντου
Μικρασιατικός Αστέρας    -    Άρης Πετρούπολης
Διαγόρας    -    Νέα Αρτάκη
        
3η Αγωνιστική        
Κάρυστος    -    Μικρασιατικός Αστέρας
Διαγόρας    -    Άρης Πετρούπολης
ΑΕΡ Αφάντου    -    Νέα Αρτάκη
        
4η Αγωνιστική        
Μικρασιατικός Αστέρας    -    Διαγόρας
Άρης Πετρούπολης    -    ΑΕΡ Αφάντου
Νέα Αρτάκη    -    Κάρυστος
        
5η Αγωνιστική        
Διαγόρας   -         Κάρυστος       
ΑΕΡ Αφάντου    -    Μικρασιατικός Αστέρας
Νέα Αρτάκη    -    Άρης Πετρούπολης

6ος Όμιλος

1η Αγωνιστική        
Σαρωνικός    -    Μύκονος
Εθνικός    -    Θύελλα Ραφήνας
Αστέρας Βάρης    -    Ιωνικός
        
2η Αγωνιστική        
Μύκονος    -    Εθνικός
Ιωνικός    -    Σαρωνικός
Θύελλα Ραφήνας    -    Αστέρας Βάρης
        
3η Αγωνιστική        
Μύκονος    -    Ιωνικός
Θύελλα Ραφήνας    -    Σαρωνικός
Εθνικός    -    Αστέρας Βάρης
        
4η Αγωνιστική        
Ιωνικός    -    Θύελλα Ραφήνας
Σαρωνικός    -    Εθνικός
Αστέρας Βάρης    -    Μύκονος
        
5η Αγωνιστική        
Θύελλα Ραφήνας  - Μύκονος    
Εθνικός    -    Ιωνικός
Αστέρας Βάρης    -    Σαρωνικός

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους