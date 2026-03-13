Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους

Στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/3) η κλήρωση της Β φάσης του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής, με το Πιερικός-Απόλλων Καλαμαριάς να ξεχωρίζει στην 1η αγωνιστική.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των πλέι οφ:
1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Δόξα Δράμας - Αετός Οφρυνίου
Ηρακλής Θερμαϊκού - Πανθρακικός
Ποσειδώνας Μηχανιώνας - Ξάνθη
2η Αγωνιστική
Αετός Οφρυνίου - Ηρακλής Θερμαϊκού
Ξάνθη - Δόξα Δράμας
Πανθρακικός - Ποσειδώνας Μηχανιώνας
3η Αγωνιστική
Αετός Οφρυνίου - Ξάνθη
Πανθρακικός - Δόξα Δράμας
Ηρακλής Θερμαϊκού - Ποσειδώνας Μηχανιώνας
4η Αγωνιστική
Ξάνθη - Πανθρακικός
Δόξα Δράμας - Ηρακλής Θερμαϊκού
Ποσειδώνας Μηχανιώνας - Αετός Οφρυνίου
5η Αγωνιστική
Πανθρακικός - Αετός Οφρυνίου
Ηρακλής Θερμαϊκού - Ξάνθη
Ποσειδώνας Μηχανιώνας - Δόξα Δράμας
2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Βέροια - Αλεξάνδρεια
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Ερμής Εξοχής
Πιερικός - Απόλλων Καλαμαριάς
2η Αγωνιστική
Αλεξάνδρεια - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου
Απόλλων Καλαμαριάς - Βέροια
Ερμής Εξοχής - Πιερικός
3η Αγωνιστική
Αλεξάνδρεια - Απόλλων Καλαμαριάς
Ερμής Εξοχής - Βέροια
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Πιερικός
4η Αγωνιστική
Απόλλων Καλαμαριάς - Ερμής Εξοχής
Βέροια - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου
Πιερικός - Αλεξάνδρεια
5η Αγωνιστική
Ερμής Εξοχής - Αλεξάνδρεια
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Απόλλων Καλαμαριάς
Πιερικός - Βέροια
3ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Λαμία - Άρης Φιλιατών
Ελασσόνα - Τηλυκράτης
Τρίκαλα - Αστέρας Σταυρού
2η Αγωνιστική
Άρης Φιλιατών - Ελασσόνα
Αστέρας Σταυρού - Λαμία
Τηλυκράτης - Τρίκαλα
3η Αγωνιστική
Άρης Φιλιατών - Αστέρας Σταυρού
Τηλυκράτης - Λαμία
Ελασσόνα - Τρίκαλα
4η Αγωνιστική
Αστέρας Σταυρού - Τηλυκράτης
Λαμία - Ελασσόνα
Τρίκαλα - Άρης Φιλιατών
5η Αγωνιστική
Τηλυκράτης - Άρης Φιλιατών
Ελασσόνα - Αστέρας Σταυρού
Τρίκαλα - Λαμία
4ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Πέλοπας Κιάτου - Μιλτιάδης
Παναιγιάλειος - Κόρινθος
ΠΑΣ Πύργος - Ζάκυνθος
2η Αγωνιστική
Μιλτιάδης - Παναιγιάλειος
Ζάκυνθος - Πέλοπας Κιάτου
Κόρινθος - ΠΑΣ Πύργος
3η Αγωνιστική
Μιλτιάδης - Ζάκυνθος
Κόρινθος - Πέλοπας Κιάτου
Παναιγιάλειος - ΠΑΣ Πύργος
4η Αγωνιστική
Ζάκυνθος - Κόρινθος
Πέλοπας Κιάτου - Παναιγιάλειος
ΠΑΣ Πύργος - Μιλτιάδης
5η Αγωνιστική
Κόρινθος - Μιλτιάδης
Παναιγιάλειος - Ζάκυνθος
ΠΑΣ Πύργος - Πέλοπας Κιάτου
5ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Άρης Πετρούπολης - Κάρυστος
ΑΕΡ Αφάντου - Διαγόρας
Νέα Αρτάκη - Μικρασιατικός Αστέρας
2η Αγωνιστική
Κάρυστος - ΑΕΡ Αφάντου
Μικρασιατικός Αστέρας - Άρης Πετρούπολης
Διαγόρας - Νέα Αρτάκη
3η Αγωνιστική
Κάρυστος - Μικρασιατικός Αστέρας
Διαγόρας - Άρης Πετρούπολης
ΑΕΡ Αφάντου - Νέα Αρτάκη
4η Αγωνιστική
Μικρασιατικός Αστέρας - Διαγόρας
Άρης Πετρούπολης - ΑΕΡ Αφάντου
Νέα Αρτάκη - Κάρυστος
5η Αγωνιστική
Διαγόρας - Κάρυστος
ΑΕΡ Αφάντου - Μικρασιατικός Αστέρας
Νέα Αρτάκη - Άρης Πετρούπολης
6ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Σαρωνικός - Μύκονος
Εθνικός - Θύελλα Ραφήνας
Αστέρας Βάρης - Ιωνικός
2η Αγωνιστική
Μύκονος - Εθνικός
Ιωνικός - Σαρωνικός
Θύελλα Ραφήνας - Αστέρας Βάρης
3η Αγωνιστική
Μύκονος - Ιωνικός
Θύελλα Ραφήνας - Σαρωνικός
Εθνικός - Αστέρας Βάρης
4η Αγωνιστική
Ιωνικός - Θύελλα Ραφήνας
Σαρωνικός - Εθνικός
Αστέρας Βάρης - Μύκονος
5η Αγωνιστική
Θύελλα Ραφήνας - Μύκονος
Εθνικός - Ιωνικός
Αστέρας Βάρης - Σαρωνικός