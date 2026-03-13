Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των πλέι οφ της Γ Εθνικής στους έξι ομίλους για τη Β φάση του πρωταθλήματος.

Στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/3) η κλήρωση της Β φάσης του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής, με το Πιερικός-Απόλλων Καλαμαριάς να ξεχωρίζει στην 1η αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πλέι οφ:

1ος Όμιλος

1η Αγωνιστική

Δόξα Δράμας - Αετός Οφρυνίου

Ηρακλής Θερμαϊκού - Πανθρακικός

Ποσειδώνας Μηχανιώνας - Ξάνθη



2η Αγωνιστική

Αετός Οφρυνίου - Ηρακλής Θερμαϊκού

Ξάνθη - Δόξα Δράμας

Πανθρακικός - Ποσειδώνας Μηχανιώνας



3η Αγωνιστική

Αετός Οφρυνίου - Ξάνθη

Πανθρακικός - Δόξα Δράμας

Ηρακλής Θερμαϊκού - Ποσειδώνας Μηχανιώνας



4η Αγωνιστική

Ξάνθη - Πανθρακικός

Δόξα Δράμας - Ηρακλής Θερμαϊκού

Ποσειδώνας Μηχανιώνας - Αετός Οφρυνίου



5η Αγωνιστική

Πανθρακικός - Αετός Οφρυνίου

Ηρακλής Θερμαϊκού - Ξάνθη

Ποσειδώνας Μηχανιώνας - Δόξα Δράμας

2ος Όμιλος

1η Αγωνιστική

Βέροια - Αλεξάνδρεια

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Ερμής Εξοχής

Πιερικός - Απόλλων Καλαμαριάς



2η Αγωνιστική

Αλεξάνδρεια - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου

Απόλλων Καλαμαριάς - Βέροια

Ερμής Εξοχής - Πιερικός



3η Αγωνιστική

Αλεξάνδρεια - Απόλλων Καλαμαριάς

Ερμής Εξοχής - Βέροια

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Πιερικός



4η Αγωνιστική

Απόλλων Καλαμαριάς - Ερμής Εξοχής

Βέροια - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου

Πιερικός - Αλεξάνδρεια



5η Αγωνιστική

Ερμής Εξοχής - Αλεξάνδρεια

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Απόλλων Καλαμαριάς

Πιερικός - Βέροια

3ος Όμιλος

1η Αγωνιστική

Λαμία - Άρης Φιλιατών

Ελασσόνα - Τηλυκράτης

Τρίκαλα - Αστέρας Σταυρού



2η Αγωνιστική

Άρης Φιλιατών - Ελασσόνα

Αστέρας Σταυρού - Λαμία

Τηλυκράτης - Τρίκαλα



3η Αγωνιστική

Άρης Φιλιατών - Αστέρας Σταυρού

Τηλυκράτης - Λαμία

Ελασσόνα - Τρίκαλα



4η Αγωνιστική

Αστέρας Σταυρού - Τηλυκράτης

Λαμία - Ελασσόνα

Τρίκαλα - Άρης Φιλιατών



5η Αγωνιστική

Τηλυκράτης - Άρης Φιλιατών

Ελασσόνα - Αστέρας Σταυρού

Τρίκαλα - Λαμία

4ος Όμιλος

1η Αγωνιστική

Πέλοπας Κιάτου - Μιλτιάδης

Παναιγιάλειος - Κόρινθος

ΠΑΣ Πύργος - Ζάκυνθος



2η Αγωνιστική

Μιλτιάδης - Παναιγιάλειος

Ζάκυνθος - Πέλοπας Κιάτου

Κόρινθος - ΠΑΣ Πύργος



3η Αγωνιστική

Μιλτιάδης - Ζάκυνθος

Κόρινθος - Πέλοπας Κιάτου

Παναιγιάλειος - ΠΑΣ Πύργος



4η Αγωνιστική

Ζάκυνθος - Κόρινθος

Πέλοπας Κιάτου - Παναιγιάλειος

ΠΑΣ Πύργος - Μιλτιάδης



5η Αγωνιστική

Κόρινθος - Μιλτιάδης

Παναιγιάλειος - Ζάκυνθος

ΠΑΣ Πύργος - Πέλοπας Κιάτου

5ος Όμιλος

1η Αγωνιστική

Άρης Πετρούπολης - Κάρυστος

ΑΕΡ Αφάντου - Διαγόρας

Νέα Αρτάκη - Μικρασιατικός Αστέρας



2η Αγωνιστική

Κάρυστος - ΑΕΡ Αφάντου

Μικρασιατικός Αστέρας - Άρης Πετρούπολης

Διαγόρας - Νέα Αρτάκη



3η Αγωνιστική

Κάρυστος - Μικρασιατικός Αστέρας

Διαγόρας - Άρης Πετρούπολης

ΑΕΡ Αφάντου - Νέα Αρτάκη



4η Αγωνιστική

Μικρασιατικός Αστέρας - Διαγόρας

Άρης Πετρούπολης - ΑΕΡ Αφάντου

Νέα Αρτάκη - Κάρυστος



5η Αγωνιστική

Διαγόρας - Κάρυστος

ΑΕΡ Αφάντου - Μικρασιατικός Αστέρας

Νέα Αρτάκη - Άρης Πετρούπολης

6ος Όμιλος

1η Αγωνιστική

Σαρωνικός - Μύκονος

Εθνικός - Θύελλα Ραφήνας

Αστέρας Βάρης - Ιωνικός



2η Αγωνιστική

Μύκονος - Εθνικός

Ιωνικός - Σαρωνικός

Θύελλα Ραφήνας - Αστέρας Βάρης



3η Αγωνιστική

Μύκονος - Ιωνικός

Θύελλα Ραφήνας - Σαρωνικός

Εθνικός - Αστέρας Βάρης



4η Αγωνιστική

Ιωνικός - Θύελλα Ραφήνας

Σαρωνικός - Εθνικός

Αστέρας Βάρης - Μύκονος



5η Αγωνιστική

Θύελλα Ραφήνας - Μύκονος

Εθνικός - Ιωνικός

Αστέρας Βάρης - Σαρωνικός