Στρεφέτσα: «Έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα σκέφτομαι μόνο την Πάρμα»

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του άφησε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Στην Πάρμα δανεικός από τον Ολυμπιακό αγωνίζεται τις τελευταίες εβδομάδες ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα και σε δηλώσεις του σε εκδήλωση της ιταλικής ομάδας δήλωσε ευχαριστημένος στη νέα του ομάδα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επισήμανε πως έχει προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα, ενώ σε ερώτηση για το μέλλον του, τόνισε πως έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του στην Πάρμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στρεφέτσα:

«Έχω ξεκινήσει καλά και είμαι χαρούμενος. Έχουμε ένα φανταστικό γκρουπ δυνατών παικτών. Από την πρώτη ημέρα ένιωσα πολύ καλά στην Πάρμα. Εξελίσσομαι διαρκώς και θεωρώ ότι έχουμε ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα σκέφτομαι μόνο την Πάρμα επειδή είμαι εδώ και το πώς να αποδώσω καλά στα 11 ματς που απομένουν».

Για το μέλλον του: «Μετά θα δούμε. Δεν ξέρω για το μέλλον μου. Θα δούμε τι θα γίνει και εάν θα μπορέσω να μείνω στην Serie A. Είναι κάτι που θα φανεί».