Με γκολ του Λουκάκου στο 96’ η Νάπολι πέρασε με 1-2 από την Βερόνα κόντρα στην Ελλάς παίρνοντας νίκη-ανάσα για την έξοδο στο Champions League.

Η Νάπολι λυτρώθηκε κόντρα στην Βερόνα στην τελευταία φάση του ματς με τον Λουκάκου (1-2) και έκανε σημαντικό βήμα για την 4άδα. Στην τελευταία θέση παρέμεινε η Ελλάς, η οποία με το σκορ 1-1 ήταν εκείνη που πίεζε για να πάρει «ολόκληρο» το ματς. Η Ιταλία δεν έχει φέτος το «μαξιλαράκι» της 5ης θέσης για το Champions League και γι’ αυτό η νίκη της ομάδας του Αντόνιο Κόντε ήταν πολύ σημαντική αφού Ρόμα, Γιουβέντους, Κόμο, Αταλάντα, «σφάζονται» ακριβώς από κάτω.

Το σκορ για τους Partenopei άνοιξε στο 2’ ο Χόιλουντ με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά μετά τη σέντρα του Πολιτάνο, όμως στο 65’ με σουτ μέσα από την περιοχή που κόντραρε στον Δανό σκόρερ, ο Άκπα Άκπρο ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Οι τελευταίοι τα έδωσαν όλα στη συνέχεια για τη μεγάλη νίκη, όμως δυστυχώς το φινάλε τους βρήκε ηττημένους (1-2) από το πλασέ του Λουκάκου στο 96’ από κοντά έπειτα από γύρισμα του [μέχρι πρότινος παίκτη της Βερόνα] Τζόβανε από αριστερά.