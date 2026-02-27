Τρία γκολ σε όλη τη League Phase δέχτηκε η Πλζεν, τρία της έβαλε ο Τεττέη!

Ο Παναθηναϊκός... έκαψε το σενάριο βρήκε τρία τέρματα σε δύο ματς απέναντι στην κορυφαία άμυνα του φετινού Europa League.

Οι Πράσινοι πανηγύρισαν μία σπουδαία πρόκριση στους "16" του Europa League απέναντι σε έναν ιδιαίτερα σκληροτράχηλο αντίπαλο ο οποίος εν τέλει πήγε... σπίτι του παρότι ο μοναδικός αήττητος της φετινής διοργάνωσης -σε κανονική ροή παιχνιδιού- σε σύνολο 160 αγώνων (από τη League Phase κι έπειτα)!

Το στοιχείο στο οποίο στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο η Πλζεν ήταν η τρομερή άμυνά της, έχοντας δεχτεί τρία γκολ όλα κι όλα στα οκτώ ματς που έδωσε στη League Phase. Μεταξύ αυτών και το 0-0 στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, όπου μάλιστα αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα για μία ώρα.

Στα νοκ άουτ ωστόσο πήγε εντελώς κόντρα στο... σενάριο. Μπορεί εν τέλει να μην κέρδισε -σε κανονική ροή- κανένα από τα δύο παιχνίδια, αλλά με πρωτεργάτη τον τρομερό Αντρέα Τεττέη έκαψε το δυνατό χαρτί των Τσέχων, την αμυντική τους συνοχή.

Δύο γκολ βρήκε στο ΟΑΚΑ ο Έλληνας διεθνής στράικερ, άλλο ένα στο Πλζεν μετά την έξοχη ασίστ του Ταμπόρδα. Τρία στο σύνολο, όσα δηλαδή είχε δεχτεί η Βικτόρια και στα οκτώ ματς που έδωσε στη League Phase, κόντρα μάλιστα σε -ορισμένες- ομάδες... πολλών εκατομμυρίων.

Ποιοι ήταν οι αντίπαλοί της εκεί; Οι Βασιλεία (0-1), Πόρτο (1-1), Παναθηναϊκός (0-0), Φράιμπουργκ (0-0), Φενέρμπαχτσε (0-0), Ρόμα (1-2), Μάλμε (3-0) και Φερεντσβάρος (1-1).

