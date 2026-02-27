Τρία γκολ σε όλη τη League Phase δέχτηκε η Πλζεν, τρία της έβαλε ο Τεττέη!

Οι Πράσινοι πανηγύρισαν μία σπουδαία πρόκριση στους "16" του Europa League απέναντι σε έναν ιδιαίτερα σκληροτράχηλο αντίπαλο ο οποίος εν τέλει πήγε... σπίτι του παρότι ο μοναδικός αήττητος της φετινής διοργάνωσης -σε κανονική ροή παιχνιδιού- σε σύνολο 160 αγώνων (από τη League Phase κι έπειτα)!
Το στοιχείο στο οποίο στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο η Πλζεν ήταν η τρομερή άμυνά της, έχοντας δεχτεί τρία γκολ όλα κι όλα στα οκτώ ματς που έδωσε στη League Phase. Μεταξύ αυτών και το 0-0 στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, όπου μάλιστα αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα για μία ώρα.
Στα νοκ άουτ ωστόσο πήγε εντελώς κόντρα στο... σενάριο. Μπορεί εν τέλει να μην κέρδισε -σε κανονική ροή- κανένα από τα δύο παιχνίδια, αλλά με πρωτεργάτη τον τρομερό Αντρέα Τεττέη έκαψε το δυνατό χαρτί των Τσέχων, την αμυντική τους συνοχή.
Δύο γκολ βρήκε στο ΟΑΚΑ ο Έλληνας διεθνής στράικερ, άλλο ένα στο Πλζεν μετά την έξοχη ασίστ του Ταμπόρδα. Τρία στο σύνολο, όσα δηλαδή είχε δεχτεί η Βικτόρια και στα οκτώ ματς που έδωσε στη League Phase, κόντρα μάλιστα σε -ορισμένες- ομάδες... πολλών εκατομμυρίων.
Ποιοι ήταν οι αντίπαλοί της εκεί; Οι Βασιλεία (0-1), Πόρτο (1-1), Παναθηναϊκός (0-0), Φράιμπουργκ (0-0), Φενέρμπαχτσε (0-0), Ρόμα (1-2), Μάλμε (3-0) και Φερεντσβάρος (1-1).