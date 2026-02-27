Χίκσι: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έπαιξε πολύ καλά»

Ο προπονητής της Βικτόρια Πλζεν, Μάρτιν Χίκσι, μιλώντας για τον αποκλεισμό της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό, έδωσε συγχαρητήρια στους «πράσινους» για το παιχνίδι που έκανε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα δύσκολο και πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Φυσικά η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη, γιατί είχαμε μια καλή ευκαιρία να προχωρήσουμε. Όλοι πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Το να αποκλειστείς στα πέναλτι είναι πάντα πολύ δύσκολο να το δεχτείς, αλλά πρέπει να συγχαρώ τον Παναθηναϊκό, που επίσης έπαιξε καλά.

Οι μικρές λεπτομέρειες αποφάσισαν αυτό το ματς να κριθεί στα πέναλτι. Αλλά, ταυτόχρονα, δίνω τα εύσημα στην ομάδα μου γιατί έπαιξε πολύ καλά, παίξαμε σαν ομάδα με πολύ καλές ατομικές επιδόσεις.

Αποχωρούμε χωρίς καμία ήττα, είναι απογοητευτικό, αλλά πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι. Ξέρω ότι αποκτήσαμε πολλή εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, που δεν ήταν εύκολος.

Συναντήσαμε πολύ καλούς αντιπάλους στη φάση των ομίλων και ανταποκριθήκαμε με την απόδοσή μας. Ελπίζω να παίξουμε ξανά στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν»