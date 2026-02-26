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Έτσι πέρασε: Τα πέναλτι που χάρισαν τη μεγάλη πρόκριση στον Παναθηναϊκό! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η διαδικασία των πέναλτι στην οποία ο Παναθηναϊκός με σκορ 4-3 απέκλεισε την Πλζεν.
Έτσι πέρασε: Τα πέναλτι που χάρισαν τη μεγάλη πρόκριση στον Παναθηναϊκό! (vid)