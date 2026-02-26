Κριτική παικτών Παναθηναϊκού: Με παρόντες Τεττέη, Λαφόντ και ψύχραιμο Πάντοβιτς πήρε την πρόκριση

Το SDNA αναλύει την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού στον αγώνα με την Βικτώρια Πλζεν, όπου η ελληνική ομάδα πήρε την πρόκριση στην φάση των «16», στην διαδικασία των πέναλτι.

Λαφόντ: Όταν χρειάστηκε να κάνει σωστή διαχείριση της φάσης στην κανονική ροή του αγώνα δεν είχε καλή έξοδο και επέτρεψε να παραβιαστεί η εστία του. Ωστόσο στα πέναλτι έδειξε πως ήταν εκεί και «έσβησε» την κακή στιγμή αφού απέκρουσε το πρώτο πέναλτι της Πλζεν, δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα του.

Τουμπά: Αρκετά σταθερός, είχε πολύ καλές τοποθετήσεις ώστε να αποσοβήσει τον κίνδυνο στην άμυνα του Παναθηναϊκού σε πολλές φάσεις. Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ωστόσο ήταν πιο επιρρεπής στα λάθη και έριξε την απόδοση του.

Κάτρης: Καλή εμφάνιση από τον νεαρό παίκτη, ήταν σταθερός στις τοποθετήσεις του ανασταλτικά. Κράτησε πολύ καλή απόδοση όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο.

Ίνγκασον: Δεν έλειψε από καμία μονομαχία στον χώρο του και κρατούσε όρθια την άμυνα του Παναθηναϊκού για να μην δώσει στην αντίπαλη άμυνα κάποιο εύκολο σουτ. Ήταν ο βασικός πυλώνας στην άμυνα.

Καλάμπρια: Κακή εμφάνιση από τον Ιταλό χωρίς να έχει σωστές τοποθετήσεις και να μην βοηθά ιδιαίτερα σε όλον τον αγώνα. Μάλιστα η κακή εκτέλεση του στην διαδικασία των πέναλτι ήταν το κερασάκι στην πολύ κάτω του μετρίου απόδοσή του, αφού λίγο έλειψε να πετάξει τον Παναθηναϊκό εκτός συνέχειας.

Κυριακόπουλος: Καλή παρουσία από τον Έλληνα αμυντικό, με αρκετά τρεξίματα, ωστόσο στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο δεν είχε την ίδια απόδοση, αλλά στην παράταση έδειξε να είναι σταθερός.

Ρενάτο Σάντσες: Έδωσε το 100% των δυνάμεων του για όσο αγωνίστηκε και έκοβε έξυπνα τις αντεπιθέσεις της αντίπαλης ομάδας, αλλά από ένα σημείο και μετά η κούραση ήταν φανερή.

Μπακασέτας: Έδωσε αρκετές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου στο πρώτο ημίχρονο και προσπάθησε με κάθετες πάσες να βρει τους συμπαίκτες του για να τους βάλει σε θέση βολής, όμως δεν κατάφερε να βοηθήσει παραπάνω με κάποια προσωπική ενέργεια του, ειδικά μετά την μια ώρα αγώνα.

Ταμπόρδα: Για ακόμη ένα παιχνίδι ιδιαίτερα κινητικός, βοήθησε στο να ανοίξουν χώροι, ενώ και από τα δικά του πόδια ήρθε η ασίστ για το γκολ της ομάδας του. Η αντίπαλη άμυνα είχε πολλή δουλειά να κάνει

Ζαρουρί: Έπαιξε για ένα ημίχρονο ωστόσο δεν έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα, καθώς υστερούσε στην δημιουργία και δεν έκανε κάτι ουσιαστικό.

Τεττέη: Ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, αφού βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να δώσει στην ομάδα του το προβάδισμα και σε όλο το παιχνίδι είχε τις σωστές τοποθετήσεις για να ζορισει την αντίπαλη άμυνα.

Οι αλλαγές

Τζούρισιτς: Μπήκε στο 45' στη θέση του Ζαρουρί, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω από τον παίκτη που αποχώρησε. Στην διαδικασία των πέναλτι έκανε ένα εξαιρετικό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Πελίστρι: Πήρε την θέση του Ταμπόρδα και σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να δώσει κάτι έξτρα. Δεν είχε την ενέργεια που χρειάστηκε για να κάνει κάτι ατομικά. Έχασε και ένα καθοριστικό τετ α τετ που θα μπορούσε να μην οδηγήσει τον αγώνα στην «ρώσικη ρουλέτα». Ωστόσο εκεί ο Ουρουγουανός ευστόχησε σε ένα κρίσιμο πέναλτι.

Τσέριν: Μπήκε στην παράταση με «φρέσκα» πόδια, ωστόσο δεν μπόρεσε να δώσει την απαιτούμενη ενέργεια και δεν είχε «έμπνευση» για να βοηθήσει καταλλήλως.

Ερνάντεζ: Μπήκε στην θέση του Τουμπά για την παράταση, όμως η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε τόσο γρήγορα δεν αφήνει να κριθεί η απόδοση του.

Σβιντέρσκι: Πήρε την θέση του Ρενάτο Σάντσες για να δώσει κάτι στην επίθεση αλλά ήταν ιδιαίτερα άνευρος στις ενέργειες του. Στα πέναλτι όμως κατάφερε να βρει δίχτυα με μεγάλη ψυχραιμία.

Πάντοβιτς: Δεν μπορεί να κριθεί η απόδοση του για την κανονική ροή, αφού μπήκε ελάχιστα λεπτά πριν το παιχνίδι οδηγηθεί στα πέναλτι. Εκεί ο Σέρβος όμως πλάσαρε ψύχραιμα και έδωσε την μεγάλη πρόκριση στον Παναθηναϊκό.