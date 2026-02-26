Europa League: Και τώρα Μπέτις ή Μίντιλαντ για τον Παναθηναϊκό!

Το τριφύλλι περιμένει την κλήρωση της Παρασκευής (27/2) για να μάθει τον προσεχή του αντίπαλο στους 16 της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε αντάξιος της ευρωπαϊκής του ιστορίας και βρίσκεται πλέον στους 16 του Europa League, μετά την πρόκριση επί της Πλζεν μέσα στην Τσεχία.

Πλέον το τριφύλλι στρέφει το βλέμμα του στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2, 14:00) που θα γίνει στην Νιόν και θα του δείξει το ευρωπαϊκό μονοπάτι που θα έχει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Οι πράσινοι θα κληρωθούν δεδομένα είτε με την Μπέτις είτε με την Μίντιλαντ και δεδομένο είναι και το πρόγραμμα.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα είτε στην Σεβίλλη είτε στην Δανία.

Όπως αναφέρθηκε, εκτός από τον αντίπαλο στους "16", ο Παναθηναϊκός θα μάθει στην αυριανή κλήρωση ολόκληρο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης, αφού από εκεί θα προκύψουν όλες οι πιθανές διασταυρώσεις στον προημιτελικό και τον ημιτελικό, αναλόγως με το bracket στο οποίο θα τοποθετηθούν οι πράσινοι.