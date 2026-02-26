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Η κεφαλιά άουτ του Τετέι στις καθυστερήσεις (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, σέντρα του Κάτρη από δεξιά, κεφαλιά του Τετέι στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα κατέληξε άουτ.

Η κεφαλιά του Τετέι

Η κεφαλιά άουτ του Τετέι στις καθυστερήσεις (vid)