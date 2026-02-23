Τσιφούτης: «Πολύ χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ με τον ΠΑΟΚ Β» (vid)

Ο MVP και σκόρερ του γκολ-νίκης του ΠΑΟΚ Β, Γιάννης Τσιφούτης ήταν πανευτυχής για το πρώτο του επαγγελματικό τέρμα, σχολιάζοντας και την δουλειά που γίνεται στους «ασπρόμαυρους».

Ο 18χρονος εξτρέμ αποτέλεσε τη «χρυσή» αλλαγή του Ντάνι Πονς στο παιχνίδι των Ζωσιμάδων, καθώς λίγο πριν το τέλος, «χτύπησε» στην αντεπίθεση και με δυνατό τελείωμα έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ Β.

Στις δηλώσεις του φάνηκε αρκετά χαρούμενος για το πρώτο του γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο, ένα τέρμα που έδωσε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη στους «ασπρόμαυρους» ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της ομάδας από τη σεζόν 2022/23.

Ο Τσιφούτης αποτελούσε βασικό «στέλεχος» της Κυπελλούχου Κ19, ενώ από φέτος παίρνει τα πρώτα του επαγγελματικά λεπτά σε επίπεδο Super League 2, «ανοίγοντας» χθες (22/2) λογαριασμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, προηγήθηκε ο αντίπαλος, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε πολύ γρήγορα και σκοράραμε στο τέλος και πήραμε το ματς. Ήταν μια πολύ δύσκολη έδρα και συνεχίζουμε το σερί νικών».

Για το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ Β’ και τη δουλειά που κάνει με τον Πονς: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ με τη Β’ ομάδα. Είναι γενικά μια ολοκληρωμένη προσπάθεια με την Κ19, τη Β’ ομάδα και τις ατομικές που κάνουμε, παίρνουμε ρυθμό και γινόμαστε καλύτεροι».